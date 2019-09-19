يا قاصد الاصل

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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يا شاري النيف ما تساومش شحال..ويا قاصد الاصل مايهمكش المال

ما تقولش فلان حبيب حتى تعرف الخصال..ما يغركش الزين حتى تشوف لفعال

الوقت اذا فات ما يشدوه حبال..والريح اذا جاء مايصدوه اجبال

قلب الانسان اصبح بدّال .. يصبح معاك بحال ويمسي معاك بحال

مايسلك من غر الدنيا غير لي شبع منها ونال

ناس بكري يقولو الرجلة بحر والعوامة قلال

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