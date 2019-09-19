يا قاصد الاصل

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
378
النقاط
21
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الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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يا شاري النيف ما تساومش شحال..ويا قاصد الاصل مايهمكش المال
ما تقولش فلان حبيب حتى تعرف الخصال..ما يغركش الزين حتى تشوف لفعال
الوقت اذا فات ما يشدوه حبال..والريح اذا جاء مايصدوه اجبال
قلب الانسان اصبح بدّال .. يصبح معاك بحال ويمسي معاك بحال
مايسلك من غر الدنيا غير لي شبع منها ونال
ناس بكري يقولو الرجلة بحر والعوامة قلال



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دمتم في آمان الله ان شاء الله
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,087
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
والله رووووعة حبيت نسقسيك نت كتبت الخاطرة هذي؟
 
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