أنا .. ذرات سامة ( ⁝⁞⁝⁞ʕु•̫͡•ʔु☂⁝⁞⁝⁝ )

ياصديقة ..

كنت اظن اني محطمة كليا

لكن

تبخر ظني البارحة ليلا



فتلك الشظايا التي صرتها

استحالت لشظايا ذرية

كونَتها

سلسلة الانكسارات الماضية



كما انشطارات ذرات الأنوية النووية

مخلفة ذرات اخرى ..

بعضها مشع

واخرى سامة



ويا صديقة ..

انكساراتي

خلفت روح وقلب

استحالا لذرات

ذرات سامة ..

تؤذي كل من يحاول التقرب منهما

لا تسمح لاحد بالاقتراب مني



ياصديقة ..

صرت و العزلة

كيانا واحد

وهذا ليس بأمر سيء

فلطالما كنا كذلك

الا اني انسحبت عنها

وأرغب في العودة اليها



وانت .. يا صديقة

لست ضمن قائمة المعزولين

فانت كنت ..

قبل ان اصبح ما انا حاليا

اتمنى فقط يا صديقة تفهما

وان لم يكن باستطاعتك

لا بأس .. أيضا

سأتفهم رحيلك وهربك

فانا ايضا ارغب في الهرب مني



ياصديقة ..

اخاف ان يؤذيكم

الشيء الذي أصبحته



أحتاج الابتعاد

ان ارتب اولوياتي

مجددا

اتجاه باقي البشر

الذين سالتقيهم مستقبلا



احتاج انسحابا كونيا

من عالمكم .. لعالمي



فقد قررت

اني لن اتورط مع الناس

واحتاج خطة لمساعدتهم

دون التورط معهم



أحبك في الله يا صديقة

لكني

لم أعد نفس الشخص

ولست متأكدة اني بشر



حاليا



تخليت عن كل مشاعري الانسانية

و أحتاج لحل لحالتي الحالية

ويجب ان اكون في عزلة .. حتى مني



لكل من يعزني

ولكل عزيز على قلبي



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة - ​