وصفة هريسة الفلفل الأخضر 🌶منقولة

مساء الانوار حبيباتيشوفو واش لقيتلكم هذي المرةهريسه الفلفل الحار الأخضرنغسل الفلفل الحار نقلعله الرأس نقطعه نحطه في الطحانه الكهربائية نضيف عليه فصوص من الثوم نطحن الكل نحطه في مقلاه من غير اضافه الزيت نخليه على نار هادئة حتى ينشف من الماء تماما نضيف عليه زيت الزيتون أو الزيت العادي و ملح نخليه 5 دقايق نطفي و نتركه يبرد نحطه في علب محكمه الغلق و نصب فوقه القليل من زيت الزيتون ليغطي السطح نغلق و يدخل المجمدخيرو