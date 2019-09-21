وصفة هريسة الفلفل الأخضر 🌶منقولة

خيرة جانت
منتدى المطبخ الجزائري
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مساء الانوار حبيباتي
شوفو واش لقيتلكم هذي المرة
هريسه الفلفل الحار الأخضر نغسل الفلفل الحار نقلعله الرأس نقطعه نحطه في الطحانه الكهربائية نضيف عليه فصوص من الثوم نطحن الكل نحطه في مقلاه من غير اضافه الزيت نخليه على نار هادئة حتى ينشف من الماء تماما نضيف عليه زيت الزيتون أو الزيت العادي و ملح نخليه 5 دقايق نطفي و نتركه يبرد نحطه في علب محكمه الغلق و نصب فوقه القليل من زيت الزيتون ليغطي السطح نغلق و يدخل المجمد
خيرو
شوفو واش لقيتلكم هذي المرة
هريسه الفلفل الحار الأخضر نغسل الفلفل الحار نقلعله الرأس نقطعه نحطه في الطحانه الكهربائية نضيف عليه فصوص من الثوم نطحن الكل نحطه في مقلاه من غير اضافه الزيت نخليه على نار هادئة حتى ينشف من الماء تماما نضيف عليه زيت الزيتون أو الزيت العادي و ملح نخليه 5 دقايق نطفي و نتركه يبرد نحطه في علب محكمه الغلق و نصب فوقه القليل من زيت الزيتون ليغطي السطح نغلق و يدخل المجمد
خيرو