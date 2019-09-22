قالت :

أخي الكريم دواام الحاال من المحاال

الحيااه مرااحل ومحطاات ، تجمعناا

بنااس من مختلف الفصال ، يتعبناا

البعض ويُريحناا البعض الأخر ولكن

الحيااه لاا تتوقف عندهم ..



الصبر يتبعه فرج لمن أتقن ذلك الصبر وتشبث به

أحياان يكون مُـر المذااق ولكن إن صبرناا عليه

بالتأكيد ما بعد الضيق والصبر وگـل ذلك

المُـر والعلـقم إلاا الفــرج..



كل صاابر لااقي خير مثل ما يقولوا ، ولكن نعم

عندما يزيد الشي عن حده ذلك الوقت نستطيع

أن نقوول گَـفى لمن يستحقهاا..



قلت :

تلك فلسفة العاقل الذي خبر الحياة

على أنه لا تملك وجهاً واحد ، بل لها وجه آخر

فالخير يباينه الشر

والصدق يباينه الكذب

والوفاء يباينه الخيانة



وبذلك تسير الحياة على هذا المنوال !



واللبيب هو الذي يتأقلم ويتكيف على تلك المعطيات

ليجعل له متنفس منه يتنفس الحياة

من غير أن يحبس نفسه في زنازين

العذاب والهلاك .



ذا المَرءُ لا يَرعاكَ إِلّا تَكَلُّفاً فَدَعهُ وَلا تُكثِر عَلَيهِ التَأَسُّفا

فَفِي النَّاسِ أبْدَالٌ وَفي التَّرْكِ رَاحة ٌ وفي القلبِ صبرٌ للحبيب ولو جفا

فَمَا كُلُّ مَنْ تَهْوَاهُ يَهْوَاكَ قلبهُ وَلا كلُّ مَنْ صَافَيْتَه لَكَ قَدْ صَفَا

إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة ً فلا خيرَ في ودٍ يجيءُ تكلُّفا

ولا خيرَ في خلٍّ يخونُ خليلهُ ويلقاهُ من بعدِ المودَّة ِ بالجفا

وَيُنْكِرُ عَيْشاً قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ وَيُظْهِرُ سِرًّا كان بِالأَمْسِ قَدْ خَفَا

سَلامٌ عَلَى الدُّنْيَا إذا لَمْ يَكُنْ بِهَا صديق صدوق صادق الوعد منصفا





الصبر :

وإن كان مُر المذاق غير أنه يحلو إذا ما استحضرنا تلك الانفراجة

وذاك النوال من التقاء نافر وتلك الأجور التي ينالها الصابر

وتلك المفاخر ليرتقي ليكون بذلك ضافر . ​