البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا وسهلا بكم
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مبروك لابن الجزائر وابن مدينة بودواو بومرداس القارئ "خير الدين أحمد بلقسام"
بحصوله على المركز الثاني لمسابقة الملك_عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
وتفسيره وتلاوته (الدورة 41) والتي اختُتمت أمس بالمسجد الحرام والتي تعتبر
أقدم مسابقة وأميزها..
وهي ثاني جائزة دولية يتحصل عليها..
ونذكر أنه طالب في تخصص طب الأسنان بالعاصمة..
بارك الله له في علمه وفي حفظ القرآن الكريم وجعله ذخرا لبلده وللأمة جميعاً
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دمتم في رعاية وحفظ الله تعالى ان شاء الله
اهلا وسهلا بكم
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========
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*****
مبروك لابن الجزائر وابن مدينة بودواو بومرداس القارئ "خير الدين أحمد بلقسام"
بحصوله على المركز الثاني لمسابقة الملك_عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
وتفسيره وتلاوته (الدورة 41) والتي اختُتمت أمس بالمسجد الحرام والتي تعتبر
أقدم مسابقة وأميزها..
وهي ثاني جائزة دولية يتحصل عليها..
ونذكر أنه طالب في تخصص طب الأسنان بالعاصمة..
بارك الله له في علمه وفي حفظ القرآن الكريم وجعله ذخرا لبلده وللأمة جميعاً
***************
***
دمتم في رعاية وحفظ الله تعالى ان شاء الله