حيوان الباندا ونمط عيشه

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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يعتبر الباندا حيوان خجول جدا وغير اجتماعي ويفضّل العيش وحيداً ومنعزلًا
أطول مدة تقضيها الباندا مع بعضها هي تقريبا نفس المدة التي تقضيها صغار الباندا
مع أمها، ويقضي معظم يومه حوالي 14 ساعة في التهام الطعام.
سبحان الله العظيم
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سلامي وتحيّاتي الورديّة لكم
صلّ الله عليه وسلم
*=*=*=*=*=*
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يعتبر الباندا حيوان خجول جدا وغير اجتماعي ويفضّل العيش وحيداً ومنعزلًا
أطول مدة تقضيها الباندا مع بعضها هي تقريبا نفس المدة التي تقضيها صغار الباندا
مع أمها، ويقضي معظم يومه حوالي 14 ساعة في التهام الطعام.
سبحان الله العظيم
*******************
سلامي وتحيّاتي الورديّة لكم
صلّ الله عليه وسلم