شعيرات زعفران للإستعمالات طبية و في طبخ

S

shop1

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 سبتمبر 2019
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
38
محل الإقامة
djelfa
الجنس
ذكر
سلام عليكم

نوفر لكم زعفران إيراني و إسباني ويستعمل في طبخ ومطاعم فخمة وايضا في إستعمالات طبية

سعر غرام واحد 3500 دينار جزائري

للحجز أترك تعليق

توصيل لجميع ولايات وطن بسعر رمزي

رقم هاتف

0795771119

 
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