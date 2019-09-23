جزاء الخيانة

تعرف الساحة السياسية المصرية في هذه الأيام هيجان شعبي واسع وقد تجلى هذا في المظاهرات العارمة التي خرجت عبر أنحاء الجمهورية و للصراحة لم أكن أتوقعها و هذا لطول مدة الصمت الشعبي.

دائما أقول اللهم لا شماتة لكنني هذه المرة اتشمت في كل شارك في جريمة الشعب المصري الشريف و رئيسه الراحل محمد مرسي .

لن أنسي ليلة الخيانة التي قادها السيسي بعد أن خان اليمين الدستورية و هي القسم على المصحف بالولاء للرئيس gالسيسي الشخصية الهزيلة و الخائنة المضحكة و المبكية في نفس الوقت ،لقد دفع جميع من شارك في جريمة سرقة أصوات الشعب الثمن على يد قائدهم المزعوم و حرقوا بنفس النار التي حرق بها ميدان رابعة العدوية و على يد نفس الشخص، و بعد أن ضاقوا نار الجمرة أصبحوا يستغيثون و يطلبون النجاة للتخلص منه.

،انها العدالة الالاهية التي تأخذ مجراها لا طالما صرخ الأبرياء في الساحات و السجون المصرية و لم يسمع صوتهم أحد بل اسكتوهم بالمدافع و الرشاشات .

لقد نال الجزء الخائن من الشعب جزاؤه فهل تستمر العدالة لتصل الى القائد المزعوم و تأخذ حق الراحل محمد مرسي و ميدان رابهة و العدوية ..?

تحية احترام و تقدير لجيشنا الشعبي الوطني و لقائدناالذي وقف مع الشعب و حماه.