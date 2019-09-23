همسة عن الحب

الحب للرجال

واللهو لذكور

والمرأة لا تخون

والانثى مظهر

فلا تنصدمي اذا احببتِ ذكر ولا تنقهر اذا تعلقتٙ بأنثى

فالقلب لا سلطان عليه إذا هوى ولا دواء له من سقم الهوى

داري قلبك اذما التوى من فرط الحب ألمٙ قل له يا صاحبي

انا هنا ولا تأنبه فتعذبه الا يكفيه من العشق لوعة ؟ فتزد عليه من لوم لفحة !! دعه يهدأ ونارنه تهفت ثم بتحايلا يا عزيزي ما كان عليك هذا ودرسا أخذته فوصلت به للريادة فإن تهاويت مجددا فقل مرحبا بذل سيد .

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#بقلمي



#ميريا



#خربشات_ايفا