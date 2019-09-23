همسة عن الحب

ه

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
168
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
ورقلة الجزائر
الجنس
أنثى
الحب للرجال
واللهو لذكور
والمرأة لا تخون
والانثى مظهر
فلا تنصدمي اذا احببتِ ذكر ولا تنقهر اذا تعلقتٙ بأنثى
فالقلب لا سلطان عليه إذا هوى ولا دواء له من سقم الهوى
داري قلبك اذما التوى من فرط الحب ألمٙ قل له يا صاحبي
انا هنا ولا تأنبه فتعذبه الا يكفيه من العشق لوعة ؟ فتزد عليه من لوم لفحة !! دعه يهدأ ونارنه تهفت ثم بتحايلا يا عزيزي ما كان عليك هذا ودرسا أخذته فوصلت به للريادة فإن تهاويت مجددا فقل مرحبا بذل سيد .
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#بقلمي

#ميريا

#خربشات_ايفا
 
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