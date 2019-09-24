لله يا محسنين ديرولي جام

محب Google
:: عضو منتسِب ::
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- محل الإقامة
- قريب من المريخ
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من عالم النت يأتيكم محبكم محب قوقل بظاهرة غريبة.
خمسين بالمئة أو أكثر من شباب بطال
وأغلب شعب مهووس بالنت بصفة عامة
وبالمواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة
وظاهرة الغريبة جمع الجمات
الأم للبنت : يابنتي نوضي اقضي صوالحك ويناه مسود سعد ليرضى يديك وانتي قريب تعماي من هذا البرطابل ولا الميكروا حنا في سنك كنا كل يوم نحطوا زربية
البنت : ديما صوالح أنا كرهت من هذي لمعيشة رنا في عصر التطور العالم راهم كل شيء بالألة مجرد ضغط على زر تقضى صوالح
الأب :يابني روح اخدم على روحك شوف كاش حرفة تعاونك حنا لما كنا في سنك نخدموا كل حاجة نخرجوا من الفجر نولوا المغرب
الإبن :ايه كنت في عصر التخلف اليوم كبست زر اجي كل شيء عدك
هذا حوار أغلب العائلات وزيد وزيد
وفي الحقيقة الكل أصبح مهووس بالمواقع وجمع الجمات
والغريب أن الكثير يشحت الجمات
لماذا لا أعرف هل وجد بنك يصرف الجمات
وياريت كان المنشور يستاهل
احيانا تضحي البنت بصورتها من أجل جام
وشاب اشارك بعض خصوصياتو من أجل جام
حتى صدقة نصوروا معها من أجل جام
وحتى أن الكثير ينشر الفضائح ويفضح من ستره الله من أجل جام
هوس بالجمات هوس معدوش مبرر
نعطيكم مليار جام واعيدوا لنا دفأ العائلة
ونزيدكم مليار مليار جام فقط أعيدوا لنا بعض من ايام زمان
إذا عجبكم الموضوع ديروا جام
تحياتي لكم من محبكم محب قوقل
من عالم النت يأتيكم محبكم محب قوقل بظاهرة غريبة.
خمسين بالمئة أو أكثر من شباب بطال
وأغلب شعب مهووس بالنت بصفة عامة
وبالمواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة
وظاهرة الغريبة جمع الجمات
الأم للبنت : يابنتي نوضي اقضي صوالحك ويناه مسود سعد ليرضى يديك وانتي قريب تعماي من هذا البرطابل ولا الميكروا حنا في سنك كنا كل يوم نحطوا زربية
البنت : ديما صوالح أنا كرهت من هذي لمعيشة رنا في عصر التطور العالم راهم كل شيء بالألة مجرد ضغط على زر تقضى صوالح
الأب :يابني روح اخدم على روحك شوف كاش حرفة تعاونك حنا لما كنا في سنك نخدموا كل حاجة نخرجوا من الفجر نولوا المغرب
الإبن :ايه كنت في عصر التخلف اليوم كبست زر اجي كل شيء عدك
هذا حوار أغلب العائلات وزيد وزيد
وفي الحقيقة الكل أصبح مهووس بالمواقع وجمع الجمات
والغريب أن الكثير يشحت الجمات
لماذا لا أعرف هل وجد بنك يصرف الجمات
وياريت كان المنشور يستاهل
احيانا تضحي البنت بصورتها من أجل جام
وشاب اشارك بعض خصوصياتو من أجل جام
حتى صدقة نصوروا معها من أجل جام
وحتى أن الكثير ينشر الفضائح ويفضح من ستره الله من أجل جام
هوس بالجمات هوس معدوش مبرر
نعطيكم مليار جام واعيدوا لنا دفأ العائلة
ونزيدكم مليار مليار جام فقط أعيدوا لنا بعض من ايام زمان
إذا عجبكم الموضوع ديروا جام
تحياتي لكم من محبكم محب قوقل