لله يا محسنين ديرولي جام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمن عالم النت يأتيكم محبكم محب قوقل بظاهرة غريبة.خمسين بالمئة أو أكثر من شباب بطالوأغلب شعب مهووس بالنت بصفة عامةوبالمواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصةوظاهرة الغريبة جمع الجماتالأم للبنت : يابنتي نوضي اقضي صوالحك ويناه مسود سعد ليرضى يديكوانتي قريب تعماي من هذا البرطابل ولا الميكروا حنا في سنك كنا كل يوم نحطوا زربيةالبنت : ديما صوالح أنا كرهت من هذي لمعيشة رنا في عصر التطور العالم راهم كل شيء بالألة مجرد ضغط على زر تقضى صوالحالأب :يابني روح اخدم على روحك شوف كاش حرفة تعاونك حنا لما كنا في سنك نخدموا كل حاجة نخرجوا من الفجر نولوا المغربالإبن :ايه كنت في عصر التخلف اليوم كبست زر اجي كل شيء عدكهذا حوار أغلب العائلات وزيد وزيدوفي الحقيقة الكل أصبح مهووس بالمواقع وجمع الجماتوالغريب أن الكثير يشحت الجماتلماذا لا أعرف هل وجد بنك يصرف الجماتوياريت كان المنشور يستاهلاحيانا تضحي البنت بصورتها من أجل جاموشاب اشارك بعض خصوصياتو من أجل جامحتى صدقة نصوروا معها من أجل جاموحتى أن الكثير ينشر الفضائح ويفضح من ستره الله من أجل جامهوس بالجمات هوس معدوش مبررنعطيكم مليار جام واعيدوا لنا دفأ العائلةونزيدكم مليار مليار جام فقط أعيدوا لنا بعض من ايام زمانإذا عجبكم الموضوع ديروا جامتحياتي لكم من محبكم محب قوقل