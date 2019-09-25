قالو عن حجابي

ONjINE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
- المشاركات
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- النقاط
- 1
- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
قالوا عن حجابى
قالوا عن حجابى مجرد غطاء للرأس
وانا لم اعتد بكلامهم ولا ابالى
غطائى حجاب للقلب والعين والنفس
هاتوا برهانكم ودعكم من الجِدَالِ
حجابى تاج تزينت به فى رحاب ربى
وترصعت به ماسات العفة والحياءِ
كم انا غالية وبحجابى تعففت
عن كل متع الدنيا وزهدت
فعجبا على بشر رأوا ستر الله وجماله
وذهبوا للمكشوف بالإجماع للشراءِ
عن اى حجاب انتم تتكلمون
ارتقوا بالفكر وتخطوا المعقول
ان كنتم عن الحق تبحثون
فإن حجاب النفس أرقى من حجاب العقول
افتخر بحجابى وسترى وردائى الإحتشام
فربى يريدنى مستورة عن اعين الناس والاغرابِ
كفوا عن افترءاتكم وفرقكوا بين الحلال والحرام
فسأظل متوجة انا بحجابى حتى يوارينى التُّرَابِ
حجابي
قالوا عن حجابى مجرد غطاء للرأس
وانا لم اعتد بكلامهم ولا ابالى
غطائى حجاب للقلب والعين والنفس
هاتوا برهانكم ودعكم من الجِدَالِ
حجابى تاج تزينت به فى رحاب ربى
وترصعت به ماسات العفة والحياءِ
كم انا غالية وبحجابى تعففت
عن كل متع الدنيا وزهدت
فعجبا على بشر رأوا ستر الله وجماله
وذهبوا للمكشوف بالإجماع للشراءِ
عن اى حجاب انتم تتكلمون
ارتقوا بالفكر وتخطوا المعقول
ان كنتم عن الحق تبحثون
فإن حجاب النفس أرقى من حجاب العقول
افتخر بحجابى وسترى وردائى الإحتشام
فربى يريدنى مستورة عن اعين الناس والاغرابِ
كفوا عن افترءاتكم وفرقكوا بين الحلال والحرام
فسأظل متوجة انا بحجابى حتى يوارينى التُّرَابِ
حجابي