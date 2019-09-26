لو كنت قاض ما هو حكمك على هولاا

sami44

sami44

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10 ديسمبر 2009
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

كما تعلمون انتهت اليوم محاكمة بعض من افراد العصابة

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التي عاثت في البلاد فسادا
وكانت الاحكام تتراوح بين 15 و20 سنه سجنا

عزيزي االعضو انت كمواطن جزائري
لو كنت في مكان القاضي
ما هو الحكم اللذي كنت ستصدره في حق هؤلاء المرتزقة

اريد رايكم بكل موضوعية وبدون تعصب
انت القاضي ماهو حكمك عليهم
ولماذا ؟

#sami44

 
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