لو كنت قاض ما هو حكمك على هولاا

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
كما تعلمون انتهت اليوم محاكمة بعض من افراد العصابة
التي عاثت في البلاد فسادا
وكانت الاحكام تتراوح بين 15 و20 سنه سجنا
عزيزي االعضو انت كمواطن جزائري
لو كنت في مكان القاضي
ما هو الحكم اللذي كنت ستصدره في حق هؤلاء المرتزقة
اريد رايكم بكل موضوعية وبدون تعصب
انت القاضي ماهو حكمك عليهم
ولماذا ؟
#sami44
كما تعلمون انتهت اليوم محاكمة بعض من افراد العصابة
التي عاثت في البلاد فسادا
وكانت الاحكام تتراوح بين 15 و20 سنه سجنا
عزيزي االعضو انت كمواطن جزائري
لو كنت في مكان القاضي
ما هو الحكم اللذي كنت ستصدره في حق هؤلاء المرتزقة
اريد رايكم بكل موضوعية وبدون تعصب
انت القاضي ماهو حكمك عليهم
ولماذا ؟
#sami44