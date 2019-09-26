مجتمع مشحون بالتناقضات :

في شؤوني الخاصة؛ وعلاقاتي، وفي إدارة شؤون أسرتي أتكأ على قناعاتي، أما: "واش يقولو العرب" خارج دائرة العلم و المحرم شرعا وقانونا...به لا أبالي اقول هذا لاني وجدت الكثير ممن هم على حق، لكنهم يعيشون حالة قلق داخل سجن مخاوفهم من مجتمع مشحون بالتناقضات والزيف .

مخ الهدرة: هذا اعتقادي، والباقي يدر واش باغي يدر .