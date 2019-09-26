مجتمع مشحون بالتناقضات

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
112
النقاط
9
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
مجتمع مشحون بالتناقضات:
في شؤوني الخاصة؛ وعلاقاتي، وفي إدارة شؤون أسرتي أتكأ على قناعاتي، أما: "واش يقولو العرب" خارج دائرة العلم و المحرم شرعا وقانونا...به لا أبالي اقول هذا لاني وجدت الكثير ممن هم على حق، لكنهم يعيشون حالة قلق داخل سجن مخاوفهم من مجتمع مشحون بالتناقضات والزيف.
مخ الهدرة: هذا اعتقادي، والباقي يدر واش باغي يدر.
 
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