سعد606
:: عضو مُشارك ::
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- 3 جانفي 2019
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مجتمع مشحون بالتناقضات:
في شؤوني الخاصة؛ وعلاقاتي، وفي إدارة شؤون أسرتي أتكأ على قناعاتي، أما: "واش يقولو العرب" خارج دائرة العلم و المحرم شرعا وقانونا...به لا أبالي اقول هذا لاني وجدت الكثير ممن هم على حق، لكنهم يعيشون حالة قلق داخل سجن مخاوفهم من مجتمع مشحون بالتناقضات والزيف.
مخ الهدرة: هذا اعتقادي، والباقي يدر واش باغي يدر.
في شؤوني الخاصة؛ وعلاقاتي، وفي إدارة شؤون أسرتي أتكأ على قناعاتي، أما: "واش يقولو العرب" خارج دائرة العلم و المحرم شرعا وقانونا...به لا أبالي اقول هذا لاني وجدت الكثير ممن هم على حق، لكنهم يعيشون حالة قلق داخل سجن مخاوفهم من مجتمع مشحون بالتناقضات والزيف.
مخ الهدرة: هذا اعتقادي، والباقي يدر واش باغي يدر.