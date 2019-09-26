الماء في جرة الفخار معجزة علاجية حقيقية 👉

فوائد حفظ وشرب الماء الي في جرة الفخار لانها معجزة علاجية حقيقية1/ شحنة الفخّار شحنة سالبة مثل شحنة الأرض والشحنة هذه قادرة على قتل الأجسام الدقيقة الضارة التي في الماء ،يعني الفخّار ينقي الماء من الشوائب البيولوجية ( microorganism ) .لان معظم الكائنات الدقيقة السيئة شحنتها موجبة ،،،2/ عند وضع الماء في جرة الفخّار تصبح قلوية يعني ال ph 7.5 فما فوق ويصل حتى لل 8 , 9 عند التأهر في ترك الماء في الجرة ….3/ عندما تشرب ماء من جرة الفخّار معناها تشرب في ماء قلوي ومعناها دمك بيصير ال ph متعه قلوي ،ولما دمك يصير قلوي هذا شي ممتاز ويمنع نمو السرطان ، ولايوجد خلايا سرطانية تعيش في وسط قلوي ،هذا كلام رسمي لايوجد اي سرطان يقدر يعيش في وسط قلوي وكل خبراء الطب البديل متفقين على انه لازم دمك يكون مائل للقلوي لتمنع اي مشكلة من الحدوث،،، بالاضافة لان كل الالتهابات تختفي داخل الجسم لان الوسط القلوي يمنع الالتهابات والأمراض .4/ الماء من جرة الفخّار قلنا يصبح قلوي وهذا معناها فيه كمية أكسجين أكبر ب 200 مرة من الماء التي في البلاستيك ،،، ولما تشرب ماء فيه أكسجين سيصل الأكسجين هذا لكل جسمك ويقتل كل الخلايا الاهوائية كالخلايا السرطانية والالتهابات وكل الأجسام المسببة للمرض لانها لاتحب الأكسجين وتموت منه .5/ نسبة الأملاح في ماء جرة الفخّار تلقاها اقل من نسبة الأملاح في المياه العادية ،،، لكن سبحان الله الاملاح التي نقصت بالتجربة تبين أن كلها من النوع الضار ،،، يعني ماء جرة الفخّار ينقي الماء من الأملاح الضارة .ملاحظة :جرة الفخّار يجب أن تكون (مندية ) يعني ترشح ،،،، ولا يجب أن تكون مطلية ،،،، ولا يدخل في صناعتها مواد كيماوية ،،، يعني يجب طين طبيعي فقط ،،،،جرّة الفخار ،،،، شفاء من كل داءالله عز وجل خلق الإنسان من طين ، والطين افضل مادة لحفظ الحياة والطاقة ، وأجدادنا كانوا يحفظون الماء والزيت والقدّيد في خابيات الفخّار وكانت عندهم فطرة سليمة ،،، اليوم الحال تغير والماء نحفظه في بلاستيك وهذا يقتل الماء وينقص حيويته.للامانة منقول للافادة