حذاري من هذه الحشره

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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السلام عليكم ورحمة الله

يتداول هذه الايام خبر انتشار رهيب لحشرة خطيره من الحشرات الطاىرة
الا وهي ناموس النمر

تسببت في العديد من الاصابات البليغة
لذا يجب اخذ الحيطة والحذر
لمن لا يعرف شكل هذه الحشرة

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حذاري من ناموس المسمى ب (ناموس النمر ) يسبب إحمرار وإنتفاخ وقد يأدي إلى جرح مكان الملسوع يأدي إلى أمراض خطيرة
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Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
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المشاركات
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أنثى
مساء النور
بالطييييف ومن أين هذا 😰😰😰😰
الله يبعده علينا يارب
شكرا لك أخي
 
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