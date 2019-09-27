حذاري من هذه الحشره

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,448
- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
يتداول هذه الايام خبر انتشار رهيب لحشرة خطيره من الحشرات الطاىرة
الا وهي ناموس النمر
تسببت في العديد من الاصابات البليغة
لذا يجب اخذ الحيطة والحذر
لمن لا يعرف شكل هذه الحشرة
حذاري من ناموس المسمى ب (ناموس النمر ) يسبب إحمرار وإنتفاخ وقد يأدي إلى جرح مكان الملسوع يأدي إلى أمراض خطيرة
يتداول هذه الايام خبر انتشار رهيب لحشرة خطيره من الحشرات الطاىرة
الا وهي ناموس النمر
تسببت في العديد من الاصابات البليغة
لذا يجب اخذ الحيطة والحذر
لمن لا يعرف شكل هذه الحشرة
حذاري من ناموس المسمى ب (ناموس النمر ) يسبب إحمرار وإنتفاخ وقد يأدي إلى جرح مكان الملسوع يأدي إلى أمراض خطيرة
المرفقات
-
17.8 KB المشاهدات: 0