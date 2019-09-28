الدّار (الحوش) خير :

إلعب بالطريقة التى تشاء، ومارس ألوان المرح، وقم ببعض الطيش أنّى تشاء لا بأس ان تستغرق في عالم ألعابك الالكترونية، وتشاهد برامجك التلفزيونية المفضلة، وتنعم ببعض الفاكهة المخبأة في الثلاجة، سأقبل إزعاجك لي أثناء قيلولتى، وأتغافل عن عراكك مع اخوتك...سوف اتحمل طيشك وانت بجانبي، فهذا أفضل عندى من تسكعك فى الازقة والطرقات بعد منتصف النهار. فإن ظلمة الليل فى الشتاء، و لهيب الحر فى الصيف مرتع للشياطين، ومصيدة يضيع فيها أبناء الغافلين .

مخ الهدرة : مانحَوَسَشْ نفهم..في القايلة وفي الليل (دون ضرورة) الدار خير .