الغريب يبقى غريب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصراحة احزنتني النهايةكثيرا

باختصار هي قصة جارنا المغترب الذي شيد فيلا لكنه لم يسكنها

وكلف احد الجيران مهمة او مسؤولية كراء المنزل

واستقر بالخارج مع اولاده تمر السنون ليأتي نبأ وفاته

وان الجثة ستصل يوم الخميس ليدفن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة البارحة

كنت اترقب وصول الاهل والاقارب لكن كان الهدوء والسكون يخيم على المنزل

حتى صبيحة الجمعة وعند اذان الاول تم حمل الجثمان وادخاله في السيارة

ولم يكن هناك سوى ابن وحفيد فقط واربع اوخمس رجال من تبعوا الجنازة

وحتى بعد الصلاة عليه لم يعد الناس يمشون مع الجنائز كالسابق

لانه ربما غير معروف او تغير الحال

المهم حسيت هذا الجار وحيد وغريب رغم انها جثة

لوكان وعاش بيننا هنا في الجزائر ربما لكان بين الاهل والاقارب ولكان ابناؤه حوله

ربي يرحمه وييتغمد روحه بالرحمة والمغفرة







​