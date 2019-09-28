الغريب يبقى غريب

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
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النقاط
421
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصراحة احزنتني النهايةكثيرا
باختصار هي قصة جارنا المغترب الذي شيد فيلا لكنه لم يسكنها
وكلف احد الجيران مهمة او مسؤولية كراء المنزل
واستقر بالخارج مع اولاده تمر السنون ليأتي نبأ وفاته
وان الجثة ستصل يوم الخميس ليدفن يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة البارحة
كنت اترقب وصول الاهل والاقارب لكن كان الهدوء والسكون يخيم على المنزل
حتى صبيحة الجمعة وعند اذان الاول تم حمل الجثمان وادخاله في السيارة
ولم يكن هناك سوى ابن وحفيد فقط واربع اوخمس رجال من تبعوا الجنازة
وحتى بعد الصلاة عليه لم يعد الناس يمشون مع الجنائز كالسابق
لانه ربما غير معروف او تغير الحال
المهم حسيت هذا الجار وحيد وغريب رغم انها جثة
لوكان وعاش بيننا هنا في الجزائر ربما لكان بين الاهل والاقارب ولكان ابناؤه حوله
ربي يرحمه وييتغمد روحه بالرحمة والمغفرة



 
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