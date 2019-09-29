لازلنا هنا مدثرين بالوهم كأن الارض تتجدد مع الليل

لازلنا هنا ندافع عن سقطة الحب والطفولة وكتابات الليل على جدران الازقة الفارغة

لازلنا نطارد الفراغ نحتسي من غسق الليل لون التراب ورائحة البراري حين تئن السماء حزنا وحين يجففنا الصقيع

لازلنا

كم سنة سنعتلي المكان لنطل على ماتبقى من قصائد الغزل

كم سنة سيعود هذا الليل لنمتطي صهوة الفراغ ولاحقيقة ستبزغ مع الفجر كي نكون مهيئين لغدنا او لنمحي ماعلق من تراب فوق التراب

لازلنا هنا ممدين نرتقب العودة لاماضي يرهقنا كما كنا ولا رسائل العشق ستصل من امسنا

لازلنا نرسم وجه الحقيقة ونمحيه لنعيد ترتيب المكان كما لم يكن او كما كان قبل الرحيل

متعبون ​