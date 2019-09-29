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rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
199
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
لازلنا هنا مدثرين بالوهم كأن الارض تتجدد مع الليل
لازلنا هنا ندافع عن سقطة الحب والطفولة وكتابات الليل على جدران الازقة الفارغة
لازلنا نطارد الفراغ نحتسي من غسق الليل لون التراب ورائحة البراري حين تئن السماء حزنا وحين يجففنا الصقيع
لازلنا
كم سنة سنعتلي المكان لنطل على ماتبقى من قصائد الغزل
كم سنة سيعود هذا الليل لنمتطي صهوة الفراغ ولاحقيقة ستبزغ مع الفجر كي نكون مهيئين لغدنا او لنمحي ماعلق من تراب فوق التراب
لازلنا هنا ممدين نرتقب العودة لاماضي يرهقنا كما كنا ولا رسائل العشق ستصل من امسنا
لازلنا نرسم وجه الحقيقة ونمحيه لنعيد ترتيب المكان كما لم يكن او كما كان قبل الرحيل
متعبون
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
"لا تحزن على المتساقطين من شجرة حياتك إنهم أوراق هشّة اختبرتهم الرياح عندما هبّت فأخذتهم بعيدًا عنك بل اشكر الله الذي جعل الرياح التي أزاحتهم عنك وحافظ على الذين إذا عصفت بك الأيام وجدتهم بقربك وبجانبك صامدين لا يتغيّرون ثابتين على عهد الصداقة والمحبّة والوفاء"! 🥀
 
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