دعاءٌ في جوف اللّيل

اللهم إني أعلم أنى أعصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك.

اللهم افتح لي أبواب الخير والرزق والسعادة من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعلني خيراً مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون

يا من سجدت لك وأنا لم أرك ودعوتك وأنا لم أرك واستعنت بك وأنا لم أرك أحسِن لقائي حينما تراني وأراك.

اللهم من كان يريد بي خيراً فقرّبه مني ومن كان يريد بي شراً فأبعده عني.

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقماً، وأذهب البأس رب الناس.

اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني اللهم من خطاياي بالماء والثلج والبرد.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم عافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة.

اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.