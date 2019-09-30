حصرياً: الشوفان باللبن (الياغورت)

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم رح قدم لكم وصفة صحية ومميزة جداً
وتنفع للإفطار وخصوصاً للناس اللي حابة تنزل بالوزن
تفضلو معي
وصفة الشوفان مع اللبن (ياغورت) وقطع الموز
رح نحتاج ملعقة كبيرة من الشوفان
نصف كوب ياغورت
حبة موز متوسطة الحجم مقطعة حلقات
1 ملعقة صغيرة زبيب
نقوم بسكب الياغورت
نخلط الزبيب مع الشوفان ونضعه في النصف الاول من الصحن
ثم نأتي بقطع اموز ونضعها في القسم الثاني وهذا هو شكل وجبتنا
كما تلاحظون في الصورة
وهكذا نحصل على أطيب فطور ومليء بالطاقة
بصحكم الافطار
الى الملتقى بإذن الله
اليوم رح قدم لكم وصفة صحية ومميزة جداً
وتنفع للإفطار وخصوصاً للناس اللي حابة تنزل بالوزن
تفضلو معي
وصفة الشوفان مع اللبن (ياغورت) وقطع الموز
رح نحتاج ملعقة كبيرة من الشوفان
نصف كوب ياغورت
حبة موز متوسطة الحجم مقطعة حلقات
1 ملعقة صغيرة زبيب
نقوم بسكب الياغورت
نخلط الزبيب مع الشوفان ونضعه في النصف الاول من الصحن
ثم نأتي بقطع اموز ونضعها في القسم الثاني وهذا هو شكل وجبتنا
كما تلاحظون في الصورة
وهكذا نحصل على أطيب فطور ومليء بالطاقة
بصحكم الافطار
الى الملتقى بإذن الله