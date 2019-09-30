تجربتي لقناع الشاي الأخضر

سكون الفجر

سكون الفجر

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إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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كيفكن بنوتات اللمة الحلوات؟ إن شاء الله تكن بخير
اليوم جبتلكن تجربتي لقناع الشاي الأخضر

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أول شيء لازم تغسلي وجهك بالغسول وتجففيه
ثم طبقي القناع على بشرتك وأتركيها لمدة 15 دقيقة ثم أنزعيه وأعملي مساج لبشرتك
ثم أغسلي بالماء وضعي ماء الورد ثم مرطبك المعتاد

IMG_9262.JPG

النتيجة من أول مرة، طراوة للبشرة ونعومة فائقة وترطيب عالي
ما شاء الله عن جد بنصح كل بنت بتعاني من الجفاف بالبشرة ان تستخدمه مرة في الاسبوع
بتمنى كون فدتكن بتجربتي

الى الملتقى باذن الله
 
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