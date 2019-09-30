هل هاذا عدل من طرف الاعلام

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخواتي في الله يقوم حاليا الدكتور الفاضل عمر عبد الكافي بزيارة هنا في الجزائر وقد تم تكريمه بتسمية اكبر قاعة في الجامعة الجزائرية باسمه قد لا يعلم اغلبكم بالامر نعم هذا الواقع ولا استغربه فانا لم اعرف سوى عن طريق الاشعار الذي وصلني من قناته على اليوتيوب كيف لحدث هام كهذا ان لا ياخذ نصيبه في الاعلام !!!كيف نكون على علم مسبق بزيارة فنان !!!ولا نعلم بزيارة شخصية دينية !!! قبل شهرين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية بزيارة سولكينغ اتى الناس من كل الولايات لقطع تذاكر الدخول الى حفلته تدافع قتلى جرحى حالات اختناق من اجل سولكينغ من هو !!للاسف مغني !!وهاذا الداعية الاسلامي الطيب لم نسمع به😨😱هنا نستنتج نوعية الاعلام صدق من قال قنوات الصرف الصحي اغلب التعليقات التي كانت اسفل الفيديو ياشيخ متى اتيت - هل الشيخ فعلا في الجزائر -متى يغادر ووو وليست اول مرة ايضا عندما زارنا الداعية الهندي ذاكر نايك في بجاية لم نسمع به ما الهدف من هاذا كله ! السنا دولة مسلمة تولي اهتمامها بالدين على ما يسمونه بالثقافة الله يصلح حالنا😤😤😭😭😭😭
 
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