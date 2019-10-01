تهويدة موت سريالية

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,621
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
أوتار نايكم
تعزف أنغامكم
محملة بأحزانكم

وأنا
أرقص برؤوس أصابعي
ع ألحان مشاعري
فوق نيران فحم قلبي

قلبي
الذي لا زال كلامكم يطربه
وأي شيء منكم يسعده

وتصرفاتكم .. أقصد بعضها
التي هي عكس كلامكم
تساعدني في الجام قلبي الغبي
واستعمال عقلي الذي ف الغالب أغبى منه
لكن على الاقل يضع حدا له ولهوسه

ورغم كل شيء
ومع علمي اني مجرد عبء
او ربما وسيلة لملىء الفراغ او الالهاء
لاكمال يومكم، وتمضية وقتكم
او ترميم شيء ما داخلكم

لازلت

استمتع بلحن تهويدتكم
مصغية لحروفها الياقوتية
ملقية بي
في اجواء جنائزية

هي
تهويدة موت سريالية
هي
شعائر احتضاري

ولا باس
طالما تحييكم
طالما انها نبض لكم

اخترت الاحتراق والموت من اجلكم
على الاقل الى حين تحسنكم
واعتقد انكم بخير الآن
لم أعد مضطرة لفعل هذا

لم اعد مضطرة لترميم ماحولي
وكلي، وكل ما بداخلي خراب

وها أنا ذا
أودعكم
لكن هذه المرة من أجلي
لسلامة ما تبقى من عقلي
رغم أن كل شيء آخر خراب

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,110
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
مليئة بالحزن هته الخاطرة حد الثمالة
لكنها كلما اشتدت قرب فتحها و فرجها
فبعد العسر الا يسر لا غير ذالك فلا عسران بل يسران بعد عسر واحد
 
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