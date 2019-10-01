أوتار نايكم

تعزف أنغامكم

محملة بأحزانكم



وأنا

أرقص برؤوس أصابعي

ع ألحان مشاعري

فوق نيران فحم قلبي



قلبي

الذي لا زال كلامكم يطربه

وأي شيء منكم يسعده



وتصرفاتكم .. أقصد بعضها

التي هي عكس كلامكم

تساعدني في الجام قلبي الغبي

واستعمال عقلي الذي ف الغالب أغبى منه

لكن على الاقل يضع حدا له ولهوسه



ورغم كل شيء

ومع علمي اني مجرد عبء

او ربما وسيلة لملىء الفراغ او الالهاء

لاكمال يومكم، وتمضية وقتكم

او ترميم شيء ما داخلكم



لازلت



استمتع بلحن تهويدتكم

مصغية لحروفها الياقوتية

ملقية بي

في اجواء جنائزية



هي

تهويدة موت سريالية

هي

شعائر احتضاري



ولا باس

طالما تحييكم

طالما انها نبض لكم



اخترت الاحتراق والموت من اجلكم

على الاقل الى حين تحسنكم

واعتقد انكم بخير الآن

لم أعد مضطرة لفعل هذا



لم اعد مضطرة لترميم ماحولي

وكلي، وكل ما بداخلي خراب



وها أنا ذا

أودعكم

لكن هذه المرة من أجلي

لسلامة ما تبقى من عقلي

رغم أن كل شيء آخر خراب



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -​