الزمن النفسي والتعاسة النفسية :

1- استاذ يقصر في واجب التدريس بشكل مخزي ودون مانع وجيه ويكتفي بمطبوعة قبل الامتحان هو خائن للامانة.

2- استاذ يعبث بقيمة الامتحان، هو مستهتر تافه.

3- أستاذ "يَحْقَر" زميلته اثناء الحراسة ويستغل طيبتها ..هو تافه وجبان.

4 - استاذ يتآمر على زميله بدافع المصلحة الضيقة..هو خسيس حقار.

5 - أستاذ ينتصر لجماعة ما، (حزبا، او قبيلة أو جهة أو مدينة) ويقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الجامعة...هو قاصر غير ناضج

6- أستاذ يتودد لطالب ثري ويهين آخر قليل الحيلة فقير...هو بليد حقير.

-7الدقيقة هي الدقيقة، والساعة هي الساعة؛ لكن إحساسنا بالمتعة هو من يجعل الساعة دقيقة..وحين تخيم الظلمة على قلوبنا تتمددُ السويعة وجعا و ترقبا وتصير سنين عديدة. نفس الامر ينطبق على ما يمكن وصفه بالتعاسة النفسية؛ واقصد بها ذلك التفسير السلبي للواقع، حين نرتدي نظارة التشاؤم ونستخذم قاموس اليأس والقنوط ، ونركب بساط الشك والاعتقاد الراسخ بأن القادم اسوء من كل التوقعات .

مخ الهدرة : الواقع هو تفسيرنا له؛ والحقيقة هي ذلك الصدى المنبعث من قلوبنا .