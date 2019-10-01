سعد606
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الزمن النفسي والتعاسة النفسية :
1- استاذ يقصر في واجب التدريس بشكل مخزي ودون مانع وجيه ويكتفي بمطبوعة قبل الامتحان هو خائن للامانة.
2- استاذ يعبث بقيمة الامتحان، هو مستهتر تافه.
3- أستاذ "يَحْقَر" زميلته اثناء الحراسة ويستغل طيبتها ..هو تافه وجبان.
4 - استاذ يتآمر على زميله بدافع المصلحة الضيقة..هو خسيس حقار.
5 - أستاذ ينتصر لجماعة ما، (حزبا، او قبيلة أو جهة أو مدينة) ويقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الجامعة...هو قاصر غير ناضج
6- أستاذ يتودد لطالب ثري ويهين آخر قليل الحيلة فقير...هو بليد حقير.
-7الدقيقة هي الدقيقة، والساعة هي الساعة؛ لكن إحساسنا بالمتعة هو من يجعل الساعة دقيقة..وحين تخيم الظلمة على قلوبنا تتمددُ السويعة وجعا و ترقبا وتصير سنين عديدة. نفس الامر ينطبق على ما يمكن وصفه بالتعاسة النفسية؛ واقصد بها ذلك التفسير السلبي للواقع، حين نرتدي نظارة التشاؤم ونستخذم قاموس اليأس والقنوط ، ونركب بساط الشك والاعتقاد الراسخ بأن القادم اسوء من كل التوقعات .
مخ الهدرة : الواقع هو تفسيرنا له؛ والحقيقة هي ذلك الصدى المنبعث من قلوبنا.
1- استاذ يقصر في واجب التدريس بشكل مخزي ودون مانع وجيه ويكتفي بمطبوعة قبل الامتحان هو خائن للامانة.
2- استاذ يعبث بقيمة الامتحان، هو مستهتر تافه.
3- أستاذ "يَحْقَر" زميلته اثناء الحراسة ويستغل طيبتها ..هو تافه وجبان.
4 - استاذ يتآمر على زميله بدافع المصلحة الضيقة..هو خسيس حقار.
5 - أستاذ ينتصر لجماعة ما، (حزبا، او قبيلة أو جهة أو مدينة) ويقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الجامعة...هو قاصر غير ناضج
6- أستاذ يتودد لطالب ثري ويهين آخر قليل الحيلة فقير...هو بليد حقير.
-7الدقيقة هي الدقيقة، والساعة هي الساعة؛ لكن إحساسنا بالمتعة هو من يجعل الساعة دقيقة..وحين تخيم الظلمة على قلوبنا تتمددُ السويعة وجعا و ترقبا وتصير سنين عديدة. نفس الامر ينطبق على ما يمكن وصفه بالتعاسة النفسية؛ واقصد بها ذلك التفسير السلبي للواقع، حين نرتدي نظارة التشاؤم ونستخذم قاموس اليأس والقنوط ، ونركب بساط الشك والاعتقاد الراسخ بأن القادم اسوء من كل التوقعات .
مخ الهدرة : الواقع هو تفسيرنا له؛ والحقيقة هي ذلك الصدى المنبعث من قلوبنا.