صور ظاهرة الشفق القطبي بأضواها ولمعانها

البشير البشير
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 451
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=**==**==**=*
*************
****
ظاهرة الشفق القطبي بأضواها ولمعانها الجميل تُزين السماء في فنلندا، وهي أضواء طبيعية تتكوّن بسبب المجال المغناطيسي للأرض وتأثيره على أشعة الشمس وتتميّز بهامعظم مناطق الشمال القطبي و منها بالخصوص في المناطق الاسكندنافية.
**************
***
اتمنى لكم اوقات طيّبة ان شاء الله
*=**==**==**=*
*************
****
ظاهرة الشفق القطبي بأضواها ولمعانها الجميل تُزين السماء في فنلندا، وهي أضواء طبيعية تتكوّن بسبب المجال المغناطيسي للأرض وتأثيره على أشعة الشمس وتتميّز بهامعظم مناطق الشمال القطبي و منها بالخصوص في المناطق الاسكندنافية.
**************
***
اتمنى لكم اوقات طيّبة ان شاء الله