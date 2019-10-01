صور ظاهرة الشفق القطبي بأضواها ولمعانها

البشير البشير

البشير البشير

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2 أوت 2019
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ظاهرة الشفق القطبي بأضواها ولمعانها الجميل تُزين السماء في فنلندا، وهي أضواء طبيعية تتكوّن بسبب المجال المغناطيسي للأرض وتأثيره على أشعة الشمس وتتميّز بهامعظم مناطق الشمال القطبي و منها بالخصوص في المناطق الاسكندنافية.

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اتمنى لكم اوقات طيّبة ان شاء الله
 
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