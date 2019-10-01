فضلا ..احتاج مساعدة ،، إذا أمكن..

السلام عليكم

كيفكم جميعا عساكم بخير ..

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أحتاج مساعدتكم في الحصول على خطط لبرنامج الماجستير في أي جامعة جزائرية أو غير ذلك ..

أقصد المقررات التي يتم أعطائها لطلاب الماجستير ،،

تخصص خدمة اجتماعية ( social work )

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الأمر ضروري ولكم مني كل التقدير والود ..

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احترامي