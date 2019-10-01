فضلا ..احتاج مساعدة ،، إذا أمكن..

Autumn leaves

Autumn leaves

منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
941
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
السلام عليكم
كيفكم جميعا عساكم بخير ..
،،،،
أحتاج مساعدتكم في الحصول على خطط لبرنامج الماجستير في أي جامعة جزائرية أو غير ذلك ..
أقصد المقررات التي يتم أعطائها لطلاب الماجستير ،،
تخصص خدمة اجتماعية ( social work )
.....
الأمر ضروري ولكم مني كل التقدير والود ..
...
احترامي
 
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