فضلا ..احتاج مساعدة ،، إذا أمكن..

Autumn leaves
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
- إنضم
- 19 جوان 2011
- المشاركات
- 941
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- yemen
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
كيفكم جميعا عساكم بخير ..
،،،،
أحتاج مساعدتكم في الحصول على خطط لبرنامج الماجستير في أي جامعة جزائرية أو غير ذلك ..
أقصد المقررات التي يتم أعطائها لطلاب الماجستير ،،
تخصص خدمة اجتماعية ( social work )
.....
الأمر ضروري ولكم مني كل التقدير والود ..
...
احترامي
كيفكم جميعا عساكم بخير ..
،،،،
أحتاج مساعدتكم في الحصول على خطط لبرنامج الماجستير في أي جامعة جزائرية أو غير ذلك ..
أقصد المقررات التي يتم أعطائها لطلاب الماجستير ،،
تخصص خدمة اجتماعية ( social work )
.....
الأمر ضروري ولكم مني كل التقدير والود ..
...
احترامي