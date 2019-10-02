تحويل وارسال الأموال من الجزائر الى جميع دول العالم

Mouradalg007
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2019
- المشاركات
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- النقاط
- 0
- العمر
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- محل الإقامة
- Qatar
- الجنس
- ذكر
من يريد تحويل اَي مبلغ من الجزائر الى أي بلد في العالم لذويهم أو اصدقائهم هذا ممكن ، جزائري مقيم في قطر استطيع تحويل مبالغ الى ذويكم او معارفكم خارج الحزائر عن طريقوأستون يونيون موني غرام او اكسبرس موني من قطر
فقط عليك دفع المبلغ بحوالة بريدية الى حساب اخي في الجزائر وانا ارسل المبلغ بعملة البلد الذي سترسل له عن طريق حوالك واسترن يونيون
تعطيني اسم وبلد المرسل اليه
وبعد التحويل اليه اعطيك الرقم السري MTCN وتقوم بسحب المبلغ ببطاقة التعريف بنفس اسم المرسل إليه
للاستفسار والاتصال هذا رقم الموبايل واتساب ، فايبر، أيمو، تليغرام
+97433531223
فقط عليك دفع المبلغ بحوالة بريدية الى حساب اخي في الجزائر وانا ارسل المبلغ بعملة البلد الذي سترسل له عن طريق حوالك واسترن يونيون
تعطيني اسم وبلد المرسل اليه
وبعد التحويل اليه اعطيك الرقم السري MTCN وتقوم بسحب المبلغ ببطاقة التعريف بنفس اسم المرسل إليه
للاستفسار والاتصال هذا رقم الموبايل واتساب ، فايبر، أيمو، تليغرام
+97433531223