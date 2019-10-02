النقاب بين الفتنة و الامر الديني

لكـــــــــــــــــــــن

و إليكم الخط لمناقشة الامر

بسم اللهالسلام عليكم احبتي و حياكم الله و بياكمالنِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .و الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصارأكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على ذالكالى غاية هته النقطة الامور عادية لكن حينما يصبح الساتر للوجه مصدرا للفتنة هنا نضع نقطو نظام تحتها خطالنقاب او البرقع في الاصل جعل للستر و لتغطية المفاتن و لأتقاء انظار الرجال و اعينهمبوضعه شكلا و نوعا و طريقة تسير مع الاصل الذي جعل لهحينما يكون النقاب مرفوقا برسم العين و تكبيرها و تشكيلهايعني أحيانا قد يتحول إلى مظهر فاتن أكثر منه مصدرا للحشمة هذه النقطة تحديدا أود أن أطرحها معكم احبتيحقيقة هناك من يتهم النقاب بأنه مصدر للفتنة وليس مصدرا للحشمة بمعنى بأن البعض يرى أن مظهر العين المجملةوالمكحلة والتي لا يظهر من الوجه غيرهاتجعل عقل الرجل و تفكيره يسافران عبر الزمن الى جماليات ألف ليلة وليلة والفاتنات العربياتالخلل ليس في النقاب حاشى و كلا بل هو امر ديني لا نناقشه بل نسلم بهلكن الخلل في المتنقبات اللاتي لا تراعي الهدف من وضعههته ثرثرة من الامين