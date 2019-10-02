النقاب بين الفتنة و الامر الديني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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بسم الله
السلام عليكم احبتي و حياكم الله و بياكم
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .
و الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار
أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على ذالك
الى غاية هته النقطة الامور عادية لكن حينما يصبح الساتر للوجه مصدرا للفتنة هنا نضع نقطو نظام تحتها خط
النقاب او البرقع في الاصل جعل للستر و لتغطية المفاتن و لأتقاء انظار الرجال و اعينهم
بوضعه شكلا و نوعا و طريقة تسير مع الاصل الذي جعل له
لكـــــــــــــــــــــن
حينما يكون النقاب مرفوقا برسم العين و تكبيرها و تشكيلها
يعني أحيانا قد يتحول إلى مظهر فاتن أكثر منه مصدرا للحشمة هذه النقطة تحديدا أود أن أطرحها معكم احبتي
حقيقة هناك من يتهم النقاب بأنه مصدر للفتنة وليس مصدرا للحشمة بمعنى بأن البعض يرى أن مظهر العين المجملة
والمكحلة والتي لا يظهر من الوجه غيرها
تجعل عقل الرجل و تفكيره يسافران عبر الزمن الى جماليات ألف ليلة وليلة والفاتنات العربيات
الخلل ليس في النقاب حاشى و كلا بل هو امر ديني لا نناقشه بل نسلم به
لكن الخلل في المتنقبات اللاتي لا تراعي الهدف من وضعه
هته ثرثرة من الامين
و إليكم الخط لمناقشة الامر
السلام عليكم احبتي و حياكم الله و بياكم
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .
و الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار
أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على ذالك
الى غاية هته النقطة الامور عادية لكن حينما يصبح الساتر للوجه مصدرا للفتنة هنا نضع نقطو نظام تحتها خط
النقاب او البرقع في الاصل جعل للستر و لتغطية المفاتن و لأتقاء انظار الرجال و اعينهم
بوضعه شكلا و نوعا و طريقة تسير مع الاصل الذي جعل له
لكـــــــــــــــــــــن
حينما يكون النقاب مرفوقا برسم العين و تكبيرها و تشكيلها
يعني أحيانا قد يتحول إلى مظهر فاتن أكثر منه مصدرا للحشمة هذه النقطة تحديدا أود أن أطرحها معكم احبتي
حقيقة هناك من يتهم النقاب بأنه مصدر للفتنة وليس مصدرا للحشمة بمعنى بأن البعض يرى أن مظهر العين المجملة
والمكحلة والتي لا يظهر من الوجه غيرها
تجعل عقل الرجل و تفكيره يسافران عبر الزمن الى جماليات ألف ليلة وليلة والفاتنات العربيات
الخلل ليس في النقاب حاشى و كلا بل هو امر ديني لا نناقشه بل نسلم به
لكن الخلل في المتنقبات اللاتي لا تراعي الهدف من وضعه
هته ثرثرة من الامين
و إليكم الخط لمناقشة الامر