المعلم والزوج :

المعلم الذي يعتمد بشكل دائم طرد التلميذ من القسم كاسلوب عقاب ، والزوج الذي يرسل زوجته الى بيت اهلها بسبب خلاف بسيط.كلاهما يفتقدان للنضج، و الى القدرة على ادارة المواقف الضاغطة .

مخ الهدرة: اللّي يخرّج تلميذ من القسم، واللّي يرسل زوجته لعند هلها...ليس حل للمشكل، بل هروب منه .