المعلم والزوج

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
124
النقاط
13
العمر
57
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
المعلم والزوج:
المعلم الذي يعتمد بشكل دائم طرد التلميذ من القسم كاسلوب عقاب ، والزوج الذي يرسل زوجته الى بيت اهلها بسبب خلاف بسيط.كلاهما يفتقدان للنضج، و الى القدرة على ادارة المواقف الضاغطة.
مخ الهدرة: اللّي يخرّج تلميذ من القسم، واللّي يرسل زوجته لعند هلها...ليس حل للمشكل، بل هروب منه.
 
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