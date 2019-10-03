سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 124
- النقاط
- 13
- العمر
- 57
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
المعلم والزوج:
المعلم الذي يعتمد بشكل دائم طرد التلميذ من القسم كاسلوب عقاب ، والزوج الذي يرسل زوجته الى بيت اهلها بسبب خلاف بسيط.كلاهما يفتقدان للنضج، و الى القدرة على ادارة المواقف الضاغطة.
مخ الهدرة: اللّي يخرّج تلميذ من القسم، واللّي يرسل زوجته لعند هلها...ليس حل للمشكل، بل هروب منه.
المعلم الذي يعتمد بشكل دائم طرد التلميذ من القسم كاسلوب عقاب ، والزوج الذي يرسل زوجته الى بيت اهلها بسبب خلاف بسيط.كلاهما يفتقدان للنضج، و الى القدرة على ادارة المواقف الضاغطة.
مخ الهدرة: اللّي يخرّج تلميذ من القسم، واللّي يرسل زوجته لعند هلها...ليس حل للمشكل، بل هروب منه.