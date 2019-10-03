لماذا لا تغير هته العادة بعادة احسن منها ـ عند زيارة المريض

السلام عليكموالله يا أخي صح هذي عادات تعلمناها اذا رحنا لزيارة مريض لازم قاكية،عصير،ووووووفكرتك أخي محمد راااائعة خصوصا اذا كان المريض مسكين ،يحتاجهم لشراء دواء ووووواذا كان المريض مقتدر لما لا نأخد باقة أزهار ألوانها زاهيةعلي العموم فكرتك ممتاازةربي يجازيكم خيراتحياتي