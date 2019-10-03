لماذا لا تغير هته العادة بعادة احسن منها ـ عند زيارة المريض

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبابي الاكارم
حياكم الله و بياكم

تعودنا خلال زيارتنا للمرضى اخذ العصير و اليايورت
او الفواكه و ربما قرورة ماء معدني
و هته من الخصال المحمودة في مجتمعنا
إذ تؤكد كرم و جود و صفاء سريرة هذا الشعب العظيم
و هذا ما يحمد الله عليه

بحكم تجربتي مع المرض فكثيرا ما امر بأزمات تجعلني طريح الفراش
لأيام بل و احيانا لشهر او اثنين

لله الحمد و المنة الزوار لا ينقطعون عني لحظة واحدة
تقريبا اهل البلدة جميععهم يزورونني و حتى التلاميذ من الثانوية التي اعمل فيها

الكل يأتي معه شيء يحمله فواكه و عصائر و وووووو
حتى اننا نقسم على الجيران و الاطفال في الشارع بسبب الكمية الكبيرة التي تصل احيانا الى
20 قرورة عصير و الفواكه بالميزان و اليايوت بالعشرات
يعني شيء اكثر مما قد نستعمله او نجعله في الثلاجة او نحتفظ به

الفكرة
و انا طريح الفراش فكرت في ما نبذره على الرغم ان العاة محمودة
لكن فكرت في توجيه الامر و استغلاله لصالح المريض
بما هو انفع له

اليوم
عندنا صديق مريض بالزكام
قررنا زيارته
فاجتمع عمال الادارة للذهاب اليه جماعة

ففي الطريق قرروا الذهاب الى دكان و كل واحد يفكر بقرورة عصير و فواكه و يايورت
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تقريبا الكل له هته الفكرة

سألتهم لماذا لا نغير العادة و نوجهها

كيف
نحن ستة
واحد منا يشتري عصير و تفاح و يايورت ووووو
و الخمسة الباقون كل واحد يمد 50 الف تتلم عند واحد يعني 250 الف
و هذا المبلغ نضعه تحت وسادة المريض قد يحتاج دواء او تحاليلا او يشتهي حاجة او ينقصه امر لأهل بيته
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و فعلا هذا الذي كان
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ما رأيكم احبتي
إليكم الخط للمناقشة
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Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
السلام عليكم
والله يا أخي صح هذي عادات تعلمناها اذا رحنا لزيارة مريض لازم قاكية،عصير،وووووو
فكرتك أخي محمد راااائعة خصوصا اذا كان المريض مسكين ،يحتاجهم لشراء دواء وووو
واذا كان المريض مقتدر لما لا نأخد باقة أزهار ألوانها زاهية 🌼🌼🌼🌼
علي العموم فكرتك ممتاازة
ربي يجازيكم خيرا
تحياتي
 
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