لماذا لا تغير هته العادة بعادة احسن منها ـ عند زيارة المريض

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبابي الاكارم
حياكم الله و بياكم
تعودنا خلال زيارتنا للمرضى اخذ العصير و اليايورت
او الفواكه و ربما قرورة ماء معدني
و هته من الخصال المحمودة في مجتمعنا
إذ تؤكد كرم و جود و صفاء سريرة هذا الشعب العظيم
و هذا ما يحمد الله عليه
بحكم تجربتي مع المرض فكثيرا ما امر بأزمات تجعلني طريح الفراش
لأيام بل و احيانا لشهر او اثنين
لله الحمد و المنة الزوار لا ينقطعون عني لحظة واحدة
تقريبا اهل البلدة جميععهم يزورونني و حتى التلاميذ من الثانوية التي اعمل فيها
الكل يأتي معه شيء يحمله فواكه و عصائر و وووووو
حتى اننا نقسم على الجيران و الاطفال في الشارع بسبب الكمية الكبيرة التي تصل احيانا الى
20 قرورة عصير و الفواكه بالميزان و اليايوت بالعشرات
يعني شيء اكثر مما قد نستعمله او نجعله في الثلاجة او نحتفظ به
الفكرة
و انا طريح الفراش فكرت في ما نبذره على الرغم ان العاة محمودة
لكن فكرت في توجيه الامر و استغلاله لصالح المريض
بما هو انفع له
اليوم
عندنا صديق مريض بالزكام
قررنا زيارته
فاجتمع عمال الادارة للذهاب اليه جماعة
ففي الطريق قرروا الذهاب الى دكان و كل واحد يفكر بقرورة عصير و فواكه و يايورت
تقريبا الكل له هته الفكرة
سألتهم لماذا لا نغير العادة و نوجهها
كيف
نحن ستة
واحد منا يشتري عصير و تفاح و يايورت ووووو
و الخمسة الباقون كل واحد يمد 50 الف تتلم عند واحد يعني 250 الف
و هذا المبلغ نضعه تحت وسادة المريض قد يحتاج دواء او تحاليلا او يشتهي حاجة او ينقصه امر لأهل بيته
و فعلا هذا الذي كان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما رأيكم احبتي
إليكم الخط للمناقشة
حياكم الله و بياكم
تعودنا خلال زيارتنا للمرضى اخذ العصير و اليايورت
او الفواكه و ربما قرورة ماء معدني
و هته من الخصال المحمودة في مجتمعنا
إذ تؤكد كرم و جود و صفاء سريرة هذا الشعب العظيم
و هذا ما يحمد الله عليه
بحكم تجربتي مع المرض فكثيرا ما امر بأزمات تجعلني طريح الفراش
لأيام بل و احيانا لشهر او اثنين
لله الحمد و المنة الزوار لا ينقطعون عني لحظة واحدة
تقريبا اهل البلدة جميععهم يزورونني و حتى التلاميذ من الثانوية التي اعمل فيها
الكل يأتي معه شيء يحمله فواكه و عصائر و وووووو
حتى اننا نقسم على الجيران و الاطفال في الشارع بسبب الكمية الكبيرة التي تصل احيانا الى
20 قرورة عصير و الفواكه بالميزان و اليايوت بالعشرات
يعني شيء اكثر مما قد نستعمله او نجعله في الثلاجة او نحتفظ به
الفكرة
و انا طريح الفراش فكرت في ما نبذره على الرغم ان العاة محمودة
لكن فكرت في توجيه الامر و استغلاله لصالح المريض
بما هو انفع له
اليوم
عندنا صديق مريض بالزكام
قررنا زيارته
فاجتمع عمال الادارة للذهاب اليه جماعة
ففي الطريق قرروا الذهاب الى دكان و كل واحد يفكر بقرورة عصير و فواكه و يايورت
تقريبا الكل له هته الفكرة
سألتهم لماذا لا نغير العادة و نوجهها
كيف
نحن ستة
واحد منا يشتري عصير و تفاح و يايورت ووووو
و الخمسة الباقون كل واحد يمد 50 الف تتلم عند واحد يعني 250 الف
و هذا المبلغ نضعه تحت وسادة المريض قد يحتاج دواء او تحاليلا او يشتهي حاجة او ينقصه امر لأهل بيته
و فعلا هذا الذي كان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما رأيكم احبتي
إليكم الخط للمناقشة