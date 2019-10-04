رمزي_23
:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
- 1,668
- النقاط
- 543
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- Annaba
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 241 دولار سكريل مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة يتحملها الشاري
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
متوفر 241 دولار سكريل مقابل Baridi Mob / CCP
سعر البيع 195 دج
العمولة يتحملها الشاري
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
وسائل الدفع CCP/ Baridi Mob
المصدر بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد مني تم اكد الحجز لكي ارسل المعلومات مع المشرفين
مدة الحجز 12 ساعة تم يلغى
الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع :
اسم المنتدى + اسم العضوية + المبلغ
اي استفسار يكون في المحادثة وليس في الموضوع
بعد استلام المبلغ التاكيد يكون في الموضوع المتعامل فيه
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