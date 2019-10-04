الصوره غنية عن اي تعريف

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,551
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله


هذه الصوره موثره جدا
هي خاصه بزوج وزوجته بعد طول العمر
وزواج بناتهم وفراغ البيت

أتي وقت اصبحت الاموال بلا قيمة، والنجاح بلا قيمة، والمناصب بلا قيمة،

ياترى ما هي القيمة التي بقيت هنا

FB_IMG_1570228334287.jpg

الصوره الثانيه
خاصه بشخصين تربيا مع بعض وكبرا مع بعض
ولم يفترقا وهما يبلغان من العمر عتيا
يا ترى ما هي القيمة الباقيه التي
جعلتهما لا يفترقان
FB_IMG_1570228047141.jpg
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,133
النقاط
491
الجنس
أنثى
ايبييه يا خويا والله صور معبرة والقيمة واحدة بين الصورتين ااوفاء،الحب،الثقة
😍😍😍😍😍
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top