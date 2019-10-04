الصوره غنية عن اي تعريف

sami44
:: مراقب عام ::
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
هذه الصوره موثره جدا
هي خاصه بزوج وزوجته بعد طول العمر
وزواج بناتهم وفراغ البيت
أتي وقت اصبحت الاموال بلا قيمة، والنجاح بلا قيمة، والمناصب بلا قيمة،
ياترى ما هي القيمة التي بقيت هنا
الصوره الثانيه
خاصه بشخصين تربيا مع بعض وكبرا مع بعض
ولم يفترقا وهما يبلغان من العمر عتيا
يا ترى ما هي القيمة الباقيه التي
جعلتهما لا يفترقان
هذه الصوره موثره جدا
هي خاصه بزوج وزوجته بعد طول العمر
وزواج بناتهم وفراغ البيت
أتي وقت اصبحت الاموال بلا قيمة، والنجاح بلا قيمة، والمناصب بلا قيمة،
ياترى ما هي القيمة التي بقيت هنا
الصوره الثانيه
خاصه بشخصين تربيا مع بعض وكبرا مع بعض
ولم يفترقا وهما يبلغان من العمر عتيا
يا ترى ما هي القيمة الباقيه التي
جعلتهما لا يفترقان