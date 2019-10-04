الصوره غنية عن اي تعريف

السلام عليكم ورحمة اللههذه الصوره موثره جداهي خاصه بزوج وزوجته بعد طول العمروزواج بناتهم وفراغ البيتأتي وقت اصبحت الاموال بلا قيمة، والنجاح بلا قيمة، والمناصب بلا قيمة،ياترى ما هي القيمة التي بقيت هناالصوره الثانيهخاصه بشخصين تربيا مع بعض وكبرا مع بعضولم يفترقا وهما يبلغان من العمر عتيايا ترى ما هي القيمة الباقيه التيجعلتهما لا يفترقان