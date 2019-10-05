قصة الثلاث وصايا للسلطان عندما حضرتة الوفاة

يقال ان كان هناك سلطان في زمان ما وقد حضرته الوفاة ،فأستدعى قائد جيوشه يوصيه بثلاث وصايا قائلا :



●الوصيه الاولى : ان لايحمل نعشي عندالدفن إلا أطبائي ولا احد غيرهم .



●الوصية الثانية : ان ينثر في طريقي مكان موتي حتى المقبرة قطع الذهب والفضة وأحجاري الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي



●الوصية الاخيرة: عندما ترفعونني في النعش أخرجوا يدي من الكفن وأبسطوهما خارجه .



قال له القائد : ستنفذ وصاياك

لكن ما المغزى من ذلك ؟؟

رد عليه : اريد ان اعطي العالم درسا لم افقهه إلا الآن !!

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. أما الاولى: فأردت ان يعرف الناس ان الموت إذا حضر لم ينفع في رده حتى الاطباء الذين نهرع اليهم إذا اصابنا مكروه وأن الصحة والعمر نعمتان لايمنحهما أحد من البشر



أما الثانية: ان يعلم الناس إن أي وقت قضيناه في جمع المال ، ليس إلا هباء منثورا ، واننا لن نأخذ معنا حتى فتات الذهب ،

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. أما الثالثة: فليعلم الناس اننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغي الايدي وسنخرج منها كذلك.