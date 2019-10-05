القهوة المعلقة

يقول أحدهم: دخلت وصديقي إلى مقهى في مدينة نابولي الإيطالية، وطلبنا فنجاني قهوة، وبينما نحن جالسان دخل إثنان وقالا لصاحب المقهى: نريد خمسة فناجين من القهوة علق ثلاثة منهم!فسألت صديقي: ما معنى ثلاثة فناجين مُعلّقة؟قال لي: اصبر وسنرى!!ثم دخل أربعة وطلبوا سبعة فناجين ثلاثة منهم مُعلّقة!وما هي إلا دقائق، حتى دخل رجل يلبس ملابساً رثة قديمة واقترب من صاحب المقهى وسأله: هل يوجد فنجان قهوة معلق؟علمنا فيما بعد أنه تقليد في نابولي يطلب فيه أحدهم فنجان قهوة مع أخرى معلقة لاحقاً للفقراء والأشخاص الذين لا يستطيعون دفع ثمنه. حتى أن هذا التقليد انتشر مؤخراً في عدد من الدول، وأصبح هناك أيضاً سندويشات ووجبات خفيفية معلقة.ياليت يصل مثل هذا السلوك إلى بلادنا العربية..