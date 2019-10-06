لاستفساراتكم حول مشكلات الأطفال ، autumn leaves تجيبكم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكم

أعضاء هذا الصرح الطيب



سيتم افتتاح هذا الموضوع بعون الله لعرض مشكلات أطفالكم ،،

مناقشة سلوكياتهم ،، تنمية وتطوير مهاراتهم ..

تحسين أدائهم ..

كل ما يتعلق بهم ،،

نناقشه هنا بإذن الله ..

أرحب باستفساراتكم ،، ومقترحاتكم ..

عبر هذه الصفحة ،،



أرحب بكم جميعا ..



تقديري واحترامي ..

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