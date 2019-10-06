لاستفساراتكم حول مشكلات الأطفال ، autumn leaves تجيبكم ..

Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
979
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم
أعضاء هذا الصرح الطيب

سيتم افتتاح هذا الموضوع بعون الله لعرض مشكلات أطفالكم ،،
مناقشة سلوكياتهم ،، تنمية وتطوير مهاراتهم ..
تحسين أدائهم ..
كل ما يتعلق بهم ،،
نناقشه هنا بإذن الله ..
أرحب باستفساراتكم ،، ومقترحاتكم ..
عبر هذه الصفحة ،،

أرحب بكم جميعا ..

تقديري واحترامي ..
 
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