أدوات "التْسُوفيجْ" :

أستغرب كيف يستطيع الرجل استمالة امرأة يريدها، ويعطي الكثير من الجهد العقلي والعاطفي من أجل اقناعها. وكيف تلعب المرأة بعقل رجل وتدفعه على اتباعها والسير حسب تعليماتها .ثم يعجزان عن استدراج ابنهما المراهق أو اللعب بعقله، ليفعل ما يجب من أجل الصلاح والنجاح.

مخ الهدرة: نفس أدوات "التْسُوفيجْ" والمكر تصلح لتحقيق أهداف تربوية، المهم وجود قيم أسرية عالية .