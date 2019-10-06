آخر أخبار: جسد.. وأمة

تم الاعتماد غاليتي ،،

فليحيا قلب مازال يخفق ،

يشعر مصاب الأمة ،،

تلك التي ظلت الطريق

أصبح التعفن يسري في كافة الجسد ،،

وأصبحت العين تشمئز و تنقم رؤيتها لكل ذلك ..



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تحية لقلبك الشامخ