آخر أخبار: جسد.. وأمة

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,656
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
انقطاع نفس
وتعفن كبد

اختناق رئة
وتشتت عقل

وروح ..
ماعادت تشبه الأرواح
فارغة، خاوية كالصدى
تشبه العدم

وقلب شبه ميت
ولولا نبضاته
لأكدت موته

وهذه ياسادة آخر الأخبار .. أخبار أجساد

قلوبها ميتة
أرواحها جائعة
وأجساد متعفنة
بسبب فسادها
لتستحيل الأرض
مقبرة الموتى الأحياء
وهذا .. لبعدها عن خالقها

أخبار أمة .. نسيت

أن للجسم مفتاح
إذا صلح المفتاح
صلحت أجسادها
وإذا صدأ
تعفنت الأرواح ف الأجساد

أمة نسيت..
أن ازدهار الأمم.. بشعوبها
إذا الشعب تذكر
كل نفس تجزى بما كسبت
صلحت الأمة
وإذا نسي.. فسد
ف انتشر الفساد في البر والبحر

أمة نسيت..
كل فرد منها راع ومسئول
ويجزى أو يؤثم
عن فساد رعيته

أمة نسيت..
واجبها حين رؤية المنكر
ألا وهو تغييره
وفق أوامر ونواهي الله العظيم ورسوله الكريم

أمة نسيت..
ليس المسلم من يسخر
من ابتلاء أخيه
من قوم أو أمة أخرى

أمة نسيت..
المسلم يأخذ بيد أخيه
يستره، وينصحه
بالحسنى والكلم الطيب

أمة نسيت..
المسلم من يحاول جبر القلوب
مساعدة المحتاج
العطف على الصغير
احترام الكبير
يحض على طعام المسكين
يكفل اليتيم

أمة نسيت..
الدين أخلاق وأفعال
وليس قيل وقال
العبادات بين العبد وربه

أمة نسيت..
أن الله يرى
فجعلته سبحانه
أهون الناظرين



أمة نسيت..
أنها خلقت للعبادة
مع عدم نسيان نصيبها من الدنيا

لكن ..
في ما يحب الله ويرضاه وفي طاعته

أمة نسيت..
أن الرزق من الله
لا يتوفى بشر
حتى يأخذ رزقه كله ..
والغاية هي البركة في الرزق

أمة نسيت..
حمد الله أن عافاها
مما ابتلى به غيرها
وشكره على الموجود
وأن المفقود لم يكن خيرا

أمة نسيت ونسيت ..
أنها امة محمد

أما آن أوان لها العودة والرجوع لله ؟؟

أما آن لها أن تتذكر
مادامت بعيدة عن الله
فستزداد ذلا وقهرا
مادامت بعيدة عن الله
لن تتذوق طعم الراحة
وستشقى أبدا الدهر

أما آن أن تتذكر
أن الله حرم الظلم على نفسه
فما بالها بعباده
وانه سبحانه يرى
وأن من تفرغ لعبادته
يملأ صدره غنى
ويسد فقره
وإلا.. ملأ يديه شغلا
ولم يسد فقره

أما آن أن يعرفوا من هو الله ؟
فحينها سيعبدونه حبا وطوعا
وليس رهبة وخوفا
ف والله و تالله
لن يرى السعادة والخير من هو بعيد عن الله ..

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
982
النقاط
51
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
تم الاعتماد غاليتي ،،
فليحيا قلب مازال يخفق ،
يشعر مصاب الأمة ،،
تلك التي ظلت الطريق
أصبح التعفن يسري في كافة الجسد ،،
وأصبحت العين تشمئز و تنقم رؤيتها لكل ذلك ..

..
تحية لقلبك الشامخ
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,137
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
والله كلامك اقشعر بدني منه
عن أي أمة تتحدثين 😰
ماااااااتت الأمة من زمااان ودفنت
الله يجيب ااخيييييييير
ان شااااااااء الله تستفيق أمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم
مشكورة حبيبتي😍😍
 
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