آخر أخبار: جسد.. وأمة

يلوو شيش
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
انقطاع نفس
وتعفن كبد
اختناق رئة
وتشتت عقل
وروح ..
ماعادت تشبه الأرواح
فارغة، خاوية كالصدى
تشبه العدم
وقلب شبه ميت
ولولا نبضاته
لأكدت موته
وهذه ياسادة آخر الأخبار .. أخبار أجساد
قلوبها ميتة
أرواحها جائعة
وأجساد متعفنة
بسبب فسادها
وهذا .. لبعدها عن خالقها
أخبار أمة .. نسيت
أن للجسم مفتاح
إذا صلح المفتاح
صلحت أجسادها
أمة نسيت..
أن ازدهار الأمم.. بشعوبها
إذا الشعب تذكر
كل نفس تجزى بما كسبت
صلحت الأمة
وإذا نسي.. فسد
ف انتشر الفساد في البر والبحر
أمة نسيت..
كل فرد منها راع ومسئول
ويجزى أو يؤثم
عن فساد رعيته
أمة نسيت..
واجبها حين رؤية المنكر
ألا وهو تغييره
وفق أوامر ونواهي الله العظيم ورسوله الكريم
أمة نسيت..
ليس المسلم من يسخر
من ابتلاء أخيه
من قوم أو أمة أخرى
وتعفن كبد
اختناق رئة
وتشتت عقل
وروح ..
ماعادت تشبه الأرواح
فارغة، خاوية كالصدى
تشبه العدم
وقلب شبه ميت
ولولا نبضاته
لأكدت موته
وهذه ياسادة آخر الأخبار .. أخبار أجساد
قلوبها ميتة
أرواحها جائعة
وأجساد متعفنة
بسبب فسادها
لتستحيل الأرضمقبرة الموتى الأحياء
وهذا .. لبعدها عن خالقها
أخبار أمة .. نسيت
أن للجسم مفتاح
إذا صلح المفتاح
صلحت أجسادها
وإذا صدأ
تعفنت الأرواح ف الأجساد
تعفنت الأرواح ف الأجساد
أمة نسيت..
أن ازدهار الأمم.. بشعوبها
إذا الشعب تذكر
كل نفس تجزى بما كسبت
صلحت الأمة
وإذا نسي.. فسد
ف انتشر الفساد في البر والبحر
أمة نسيت..
كل فرد منها راع ومسئول
ويجزى أو يؤثم
عن فساد رعيته
أمة نسيت..
واجبها حين رؤية المنكر
ألا وهو تغييره
وفق أوامر ونواهي الله العظيم ورسوله الكريم
أمة نسيت..
ليس المسلم من يسخر
من ابتلاء أخيه
من قوم أو أمة أخرى
أمة نسيت..
المسلم يأخذ بيد أخيه
يستره، وينصحه
بالحسنى والكلم الطيب
أمة نسيت..
المسلم من يحاول جبر القلوب
مساعدة المحتاج
العطف على الصغير
احترام الكبير
يحض على طعام المسكين
أمة نسيت..
الدين أخلاق وأفعال
وليس قيل وقال
العبادات بين العبد وربه
أمة نسيت..
أن الله يرى
فجعلته سبحانه
أهون الناظرين
أمة نسيت..
أنها خلقت للعبادة
مع عدم نسيان نصيبها من الدنيا
لكن ..
في ما يحب الله ويرضاه وفي طاعته
أمة نسيت..
أن الرزق من الله
لا يتوفى بشر
حتى يأخذ رزقه كله ..
والغاية هي البركة في الرزق
أمة نسيت..
حمد الله أن عافاها
مما ابتلى به غيرها
وشكره على الموجود
وأن المفقود لم يكن خيرا
أمة نسيت ونسيت ..
أنها امة محمد
أما آن أوان لها العودة والرجوع لله ؟؟
أما آن لها أن تتذكر
مادامت بعيدة عن الله
فستزداد ذلا وقهرا
مادامت بعيدة عن الله
لن تتذوق طعم الراحة
وستشقى أبدا الدهر
أما آن أن تتذكر
أن الله حرم الظلم على نفسه
فما بالها بعباده
وانه سبحانه يرى
وأن من تفرغ لعبادته
يملأ صدره غنى
ويسد فقره
وإلا.. ملأ يديه شغلا
ولم يسد فقره
أما آن أن يعرفوا من هو الله ؟
فحينها سيعبدونه حبا وطوعا
وليس رهبة وخوفا
ف والله و تالله
لن يرى السعادة والخير من هو بعيد عن الله ..
المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
المسلم يأخذ بيد أخيه
يستره، وينصحه
بالحسنى والكلم الطيب
أمة نسيت..
المسلم من يحاول جبر القلوب
مساعدة المحتاج
العطف على الصغير
احترام الكبير
يحض على طعام المسكين
يكفل اليتيم
أمة نسيت..
الدين أخلاق وأفعال
وليس قيل وقال
العبادات بين العبد وربه
أمة نسيت..
أن الله يرى
فجعلته سبحانه
أهون الناظرين
أمة نسيت..
أنها خلقت للعبادة
مع عدم نسيان نصيبها من الدنيا
لكن ..
في ما يحب الله ويرضاه وفي طاعته
أمة نسيت..
أن الرزق من الله
لا يتوفى بشر
حتى يأخذ رزقه كله ..
والغاية هي البركة في الرزق
أمة نسيت..
حمد الله أن عافاها
مما ابتلى به غيرها
وشكره على الموجود
وأن المفقود لم يكن خيرا
أمة نسيت ونسيت ..
أنها امة محمد
أما آن أوان لها العودة والرجوع لله ؟؟
أما آن لها أن تتذكر
مادامت بعيدة عن الله
فستزداد ذلا وقهرا
مادامت بعيدة عن الله
لن تتذوق طعم الراحة
وستشقى أبدا الدهر
أما آن أن تتذكر
أن الله حرم الظلم على نفسه
فما بالها بعباده
وانه سبحانه يرى
وأن من تفرغ لعبادته
يملأ صدره غنى
ويسد فقره
وإلا.. ملأ يديه شغلا
ولم يسد فقره
أما آن أن يعرفوا من هو الله ؟
فحينها سيعبدونه حبا وطوعا
وليس رهبة وخوفا
ف والله و تالله
لن يرى السعادة والخير من هو بعيد عن الله ..
المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -