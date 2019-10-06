مهربين ممنوعات ينقذون عناصر من الشرطة الإسبانية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أنقذ مهربين مخدرات 3 عناصر من الشرطة الإسبانية، بعد تعرضهم لحادث فى عرض البحر، أثناء مطاردة أمنية بالقرب من سواحل جزيرة ملقا.

وكشفت وكالة أوروبا برس، عن ملابسات الواقعة التى بدأت بمحاولة بمطاردة قارب شرطة لقارب آخر كان يقل 4 مهربين مخدرات، لكن خلال المطاردة اصطدم القاربين.

وبسبب الاصطدام سقط 3 من عناصر قوات الشرطة الأسبانية فى المياه، فاضطرت مروحية الشرطة لمناشدة المهربين إنقاذ العناصر من الغرق فى عرض البحر.

واستجاب المهربون للنداء، بانتشال العناصر الشرطية الثلاثة من المياه، لكن في الاخير لم تشفع لهم شهامتهم و ألقوا القبض لاحقا على منقذيهم وصادروا منهم 3 أطنان من مخدر الحشيش

وكالة أوروبا برس

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