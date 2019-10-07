مقتل خمسة أشخاص في النمسا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أعلنت الشرطة النمساوية أنها تحقق في مقتل خمسة أشخاص في بلدة كيتزبوهيل للتزلج بالنمسا.

وقال متحدث بِاسم شرطة النمساوية، لوكالة الأنباء الرسمية (APA)، اليوم الأحد، إن عمليات القتل وقعت الليلة الماضية، مؤكد أن قوات الأمن نجحت في اعتنقال الجاني المشتبه به، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن الجاني رجلًا يبلغ من العمر 25 عامًا، دخل منزل صديقته السابقة، وأطلق النار على الشابة وصديقها الجديد، وكذلك أمّها و أبيها وشقيقها، وسلم نفسه للشرطة واعترف بالجريمة.

وأشارت "رويترز" إلى أن المتحدث بِاسم الشرطة رفض التعليق على الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن الحادث.

*رويترز*

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