"كلام يطيّر النّفحة ":

قسمكم ضعيف ....قسم.....خير من القسم نتاعكم.وينهم التلاميذ نتاع الصح...كنا نقريو في تلاميذ ما شاء الله..راحت لقرايا بكري...كلمات مثل السم ورسائل هي معاول هدم تفتت عزيمة التلاميذ وتجرهم نحو هوة الخيبة والانكسار.

مخ الهدرة: يرحم االه والديكم ماطيروش نفحة الذر من لقرايا بالسخرية والمقارنة .