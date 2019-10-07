بروا آباأكم تبركم أبنائكم

بروا آبآكم تبركم أبنائكم

تحدث احد الآباء أنه قبل خمسين عاما حج هذا مع والده، بصحبة قافلة على الجمال وعندما تجاوزوا منطقة عفيف ، وقبل الوصول الى ظلم ، رغب الاب أكرمكم الله أن يقضي حاجته ، فأنزل الإبن من البعير ومضى الاب الى حاجته ، وقال للابن إنطلق مع القافلة انت، وسألحق بكم .مضى الابن ، وبعد برهة من الزمن إلتفت الابن، ووجد أن القافلة بعدت عن والده ، فعاد جاريا على قدميه، ليحمل والده على كتفه ،ثم إنطلق يجري به، يقول الابن وبينما هو كذلك، احسست برطوبة تجري على وجهي، وتبين لي أنها دموع والدي .قلت لأبي: والله أنك أخف على كتفي من الريشة .فقال الاب : .ليس لهذا السبب أبكي لكن في هذا المكان حملت أنا والدي