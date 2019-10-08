مـا حكم وضع القـرآن في السيـارة حفظـاً من العيـن

Ma$Ter

Ma$Ter

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🖍مـا حكم وضع القـرآن في السيـارة حفظـاً من العيـن

🔸أجـاب العلامة محمد بن عثيميـن رحمه الله قائلاً:

✍🏼 لا يجوز هذا ولا ينفع؛

لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنه يتحصن بالقرآن على هذا الوجه،

وما يتوهمه بعض الناس فهو لأنه تخيل أن هذا نافع فظن أن انتفاء الشر والعين عن سيارتي بواسطة وضع المصحف فيها.!!

📕نور على الدرب > الشريط رقم [371]
 
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