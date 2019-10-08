مـا حكم وضع القـرآن في السيـارة حفظـاً من العيـن



أجـاب العلامة محمد بن عثيميـن رحمه الله قائلاً: أجـاب العلامة محمد بن عثيميـن رحمه الله قائلاً:

نور على الدرب > الشريط رقم [371] نور على الدرب > الشريط رقم [371]

لا يجوز هذا ولا ينفع؛لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنه يتحصن بالقرآن على هذا الوجه،وما يتوهمه بعض الناس فهو لأنه تخيل أن هذا نافع فظن أن انتفاء الشر والعين عن سيارتي بواسطة وضع المصحف فيها.!!