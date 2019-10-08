لماذا تزوج الرسول بأكثر من 4 زوجات؟

عرف أنبياء الله سنة تعدد الزوجات، ومنهم سليمان وداود، كما جاء في العهد القديم، واستمرت تلك السنة حتى جاء دين الإسلام فقننها [الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت]
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب خصوصية في أمر تعدد الزوجات، جازت له قبل سريان حكم التقييد بعدد لا يزيد على أربع لسائر المسلمين، وقد ارتبطت تلك الخصوصية بمصلحة الدعوة في وقتها.
إن الرجل الذي يملك الجزيرة العربية لم يكن ليمد يده لاغتراف الثروة التي تكفي زوجاته، بل كان بيته يشكو قلة المؤونة والزينة.[الموسوعة الإسلامية للعقاد]
ولم تنزل الآية التي حدَّدت التعدُّد بأربع إلا بعد أن تزوَّج النبي نساءه جميعًا.
يقول الله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } [الأحزاب 50]
وقد نهى الله الرسول عن الزيادة على نسائه، وحرم أن تتزوج واحدة منهن بعد النبي، ووعدهن بالأجر العظيم على اختيارِهِنَّ الحياة معه رغم زهد العيش وتقشفه في بيت النبوة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب خصوصية في أمر تعدد الزوجات، جازت له قبل سريان حكم التقييد بعدد لا يزيد على أربع لسائر المسلمين، وقد ارتبطت تلك الخصوصية بمصلحة الدعوة في وقتها.
إن الرجل الذي يملك الجزيرة العربية لم يكن ليمد يده لاغتراف الثروة التي تكفي زوجاته، بل كان بيته يشكو قلة المؤونة والزينة.[الموسوعة الإسلامية للعقاد]
ولم تنزل الآية التي حدَّدت التعدُّد بأربع إلا بعد أن تزوَّج النبي نساءه جميعًا.
يقول الله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } [الأحزاب 50]
وقد نهى الله الرسول عن الزيادة على نسائه، وحرم أن تتزوج واحدة منهن بعد النبي، ووعدهن بالأجر العظيم على اختيارِهِنَّ الحياة معه رغم زهد العيش وتقشفه في بيت النبوة.