‏السلام عليكم اخي انا رجل ابلغ من العمر 54سنة كنت اعمل في شركة خاصة كا أمن مستودع في شركة خاصة للبلاط والخزف واغلقت الشركة هذه وانا اليوم عاطل عن العمل لمدة 8اشهر اني في امس الحاجة اليكم ،لعمل اقتات به ويحفظ ماء وجهي . لمن كان له اي معاريف او عنده عمل المهم عمل لا ،اشترط ،‏مهما كان نوعه ارجوكم اتمنى لكم التوفيق اخواتي اخواني عنيت الكثير في حياتى ولكن كي ارتاح في اواخر عمري اطلب من جميع القراءسوى عمل اقتات به انا وزوجتي ليس لديا اولاد ارجوكم انا جزء منكم الا يحق لي عمل اشكركم