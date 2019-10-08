السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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الاسم العربي : حمامة الفاكهة البرتقالية

الاسم الإنجليزي : Orange Fruit Dove

الاسم العلمي : Ptilinopus victor

موطن حمامة الفاكهة البرتقالية غابات تافيوني و جزر لوكاﻻ و كذلك معروفة بإسم حمامة اللهب

الوصف : الحجم 20 سنتيمتر قصيرة الذيل و المنقار والساقين خضراء وجلد حول العينين عاري

لونه أخضر، وريش الذكور في الغالب برتقالى ما عدا الرأس أخضر زيتوني

اما الذكور تكون رائعة ملونة مقارنة بالإناث خضراء داكنة

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