حمامة الفاكهة البرتقالية

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
524
النقاط
31
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الاسم العربي : حمامة الفاكهة البرتقالية
الاسم الإنجليزي : Orange Fruit Dove
الاسم العلمي : Ptilinopus victor
موطن حمامة الفاكهة البرتقالية غابات تافيوني و جزر لوكاﻻ و كذلك معروفة بإسم حمامة اللهب
الوصف : الحجم 20 سنتيمتر قصيرة الذيل و المنقار والساقين خضراء وجلد حول العينين عاري
لونه أخضر، وريش الذكور في الغالب برتقالى ما عدا الرأس أخضر زيتوني
اما الذكور تكون رائعة ملونة مقارنة بالإناث خضراء داكنة

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في آمان الله
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,166
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله وماشاء الله
يعطيك الصحة انتقاء رائع
 
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