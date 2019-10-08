البشير البشير
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 524
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- 31
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الاسم العربي : حمامة الفاكهة البرتقالية
الاسم الإنجليزي : Orange Fruit Dove
الاسم العلمي : Ptilinopus victor
موطن حمامة الفاكهة البرتقالية غابات تافيوني و جزر لوكاﻻ و كذلك معروفة بإسم حمامة اللهب
الوصف : الحجم 20 سنتيمتر قصيرة الذيل و المنقار والساقين خضراء وجلد حول العينين عاري
لونه أخضر، وريش الذكور في الغالب برتقالى ما عدا الرأس أخضر زيتوني
اما الذكور تكون رائعة ملونة مقارنة بالإناث خضراء داكنة
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في آمان الله
*=*=*=*=*=*
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الاسم العربي : حمامة الفاكهة البرتقالية
الاسم الإنجليزي : Orange Fruit Dove
الاسم العلمي : Ptilinopus victor
موطن حمامة الفاكهة البرتقالية غابات تافيوني و جزر لوكاﻻ و كذلك معروفة بإسم حمامة اللهب
الوصف : الحجم 20 سنتيمتر قصيرة الذيل و المنقار والساقين خضراء وجلد حول العينين عاري
لونه أخضر، وريش الذكور في الغالب برتقالى ما عدا الرأس أخضر زيتوني
اما الذكور تكون رائعة ملونة مقارنة بالإناث خضراء داكنة
***********************
في آمان الله