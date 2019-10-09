Ma$Ter
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أكثـرُ مـا يُـدخـل النـاس الجـنةَ
عـنْ أَبِـي هُـرَيْرَةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: سُـئِـلَ رَسُـولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ : عَـن أكثـرُ مـا يُـدخلُ النَّـاس الجنـةَ ؟ فقـال :
°• « تـقـوى الله وحـسـنُ الـخُـلـقِ » •°
【 جـامـع التـرمـذي【٣٦١/١】
قـال شيـخ الإسـلام ابـن تيـميـة - علـيه رحـمة الله - :
❍ فَـيَدْخُـلُ فِـي تَـقْـوَى اللَّهِ : حِــفْـظُ الْــفَـرْجِ وَغَـضُّ الْبَــصَـرِ ، وَيَـدْخُـلُ فِي حُـسْنِ الْخُــلُقِ : الْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ وَالِامْتِــنَاعُ مِـنْ إيـذَائِهِـمْ
☜ وَذَلِـكَ يَحْــتَاجُ إلَـى الصَّــبْرِ وَالْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ يَـكُونُ عَـنْ الـرَّحْمَـةِ وَاَللَّهُ تَـعَالَى يَــقُولُ : { وَتَـوَاصَـوْا بِالصَّــبْرِ وَتَـوَاصَـوْا بِالْمَـرْحَــمَةِ } .
【 مـجـموع الفـتاوى【٣٨٨/١٥】
عـنْ أَبِـي هُـرَيْرَةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: سُـئِـلَ رَسُـولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ : عَـن أكثـرُ مـا يُـدخلُ النَّـاس الجنـةَ ؟ فقـال :
°• « تـقـوى الله وحـسـنُ الـخُـلـقِ » •°
【 جـامـع التـرمـذي【٣٦١/١】
قـال شيـخ الإسـلام ابـن تيـميـة - علـيه رحـمة الله - :
❍ فَـيَدْخُـلُ فِـي تَـقْـوَى اللَّهِ : حِــفْـظُ الْــفَـرْجِ وَغَـضُّ الْبَــصَـرِ ، وَيَـدْخُـلُ فِي حُـسْنِ الْخُــلُقِ : الْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ وَالِامْتِــنَاعُ مِـنْ إيـذَائِهِـمْ
☜ وَذَلِـكَ يَحْــتَاجُ إلَـى الصَّــبْرِ وَالْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ يَـكُونُ عَـنْ الـرَّحْمَـةِ وَاَللَّهُ تَـعَالَى يَــقُولُ : { وَتَـوَاصَـوْا بِالصَّــبْرِ وَتَـوَاصَـوْا بِالْمَـرْحَــمَةِ } .
【 مـجـموع الفـتاوى【٣٨٨/١٥】