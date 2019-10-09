أكثـرُ مـا يُـدخـل النـاس الجـنةَ

عـنْ أَبِـي هُـرَيْرَةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ

تـقـوى الله وحـسـنُ الـخُـلـقِ

【 جـامـع التـرمـذي【٣٦١/١】

قـال شيـخ الإسـلام ابـن تيـميـة - علـيه رحـمة الله - :



【 مـجـموع الفـتاوى【٣٨٨/١٥】 【 مـجـموع الفـتاوى【٣٨٨/١٥】

: سُـئِـلَ رَسُـولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ : عَـن أكثـرُ مـا يُـدخلُ النَّـاس الجنـةَ ؟ فقـال :°• «» •°❍ فَـيَدْخُـلُ فِـي تَـقْـوَى اللَّهِ : حِــفْـظُ الْــفَـرْجِ وَغَـضُّ الْبَــصَـرِ ، وَيَـدْخُـلُ فِي حُـسْنِ الْخُــلُقِ : الْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ وَالِامْتِــنَاعُ مِـنْ إيـذَائِهِـمْ☜ وَذَلِـكَ يَحْــتَاجُ إلَـى الصَّــبْرِ وَالْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ يَـكُونُ عَـنْ الـرَّحْمَـةِ وَاَللَّهُ تَـعَالَى يَــقُولُ : { وَتَـوَاصَـوْا بِالصَّــبْرِ وَتَـوَاصَـوْا بِالْمَـرْحَــمَةِ } .