أكثـرُ مـا يُـدخـل النـاس الجـنةَ

Ma$Ter

Ma$Ter

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أكثـرُ مـا يُـدخـل النـاس الجـنةَ

✍ عـنْ أَبِـي هُـرَيْرَةَ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: سُـئِـلَ رَسُـولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ : عَـن أكثـرُ مـا يُـدخلُ النَّـاس الجنـةَ ؟ فقـال :

°• « تـقـوى الله وحـسـنُ الـخُـلـقِ » •°

📓【 جـامـع التـرمـذي【٣٦١/١】

✍ قـال شيـخ الإسـلام ابـن تيـميـة - علـيه رحـمة الله - :

❍ فَـيَدْخُـلُ فِـي تَـقْـوَى اللَّهِ : حِــفْـظُ الْــفَـرْجِ وَغَـضُّ الْبَــصَـرِ ، وَيَـدْخُـلُ فِي حُـسْنِ الْخُــلُقِ : الْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ وَالِامْتِــنَاعُ مِـنْ إيـذَائِهِـمْ

☜ وَذَلِـكَ يَحْــتَاجُ إلَـى الصَّــبْرِ وَالْإِحْـسَانُ إلَـى الْخَــلْقِ يَـكُونُ عَـنْ الـرَّحْمَـةِ وَاَللَّهُ تَـعَالَى يَــقُولُ : { وَتَـوَاصَـوْا بِالصَّــبْرِ وَتَـوَاصَـوْا بِالْمَـرْحَــمَةِ } .

📓【 مـجـموع الفـتاوى【٣٨٨/١٥】
 
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