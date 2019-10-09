صابون من حليب الحمير مصنوع في تركيا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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“القدس العربي” – وكالات: يبيع التركي مصطفى بيجر في ولاية بورصة (غرب) صابون،

وكريمات مصنوعة من حليب الحمير إلى كافة أنحاء تركيا.



وفي حديث للأناضول قال بيجر، إن والده اصيب بمرض السرطان، فعلم أن حليب الحمار

مفيد لمرضى السرطان وللعديد من الأمراض، فسافر إلى عدة مناطق في تركيا، لشراء حليب الحمار.



وأوضح أنه عندما توفي والده بسبب المرض، واصل بحثه في هذه المسألة.



وأوضح بيجر القاطن في قضاء “أورهان إيلي” في ولاية بورصة، أنه قرر إنشاء مزرعة

لتربية الحمير في 2006 فاشترى حمارين في أول خطوة له في هذا الاتجاه.



وأشار إلى أنه وزع حليب الحمار على المرضى المحتاجين خلال الأشهر الستة الأولى،

مبيناً أنه زاد خلال هذه الفترة عدد الحمير في مزرعته.



وأضاف أنه بدأ بصناعة الصابون والكريمات من حليب الحمير العام الماضي، وبدأ ببيعها

إلى كل أنحاء تركيا.



وأوضح أن مزرعته في قضاء أورهانلي تضم 15 حماراً، وفي مزرعته مع شركائه في ولاية

إسطنبول تضم 70 حماراً.



وأردف أنهم يواجهون صعوبة في تلبية طلبات الزبائن لكثرتها، مبيناً أنهم يبيعون

اللتر الواحد من حليب الحمير بـ 80 ليرة تركية (23 دولار أمريكي)، والصابون بـ 15 ليرة

( أكثر من أربع دولارات)، والكريم بـ ( أكثر من 7 دولار).



وأكد أن الصابون والكريمات المصنوعة من حليب الحمير مفيد جداً لجلد الإنسان،

حيث يقول الزبائن أنه يزيل التجاعيد في الوجه في حال تم استخدامه بشكل دائم.

"القدس العربي"

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