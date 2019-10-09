الوسواس'في'الوضوء'والصلاة

نشرت في المجلة العربية في العدد (175) لشهر شعبان من عام 1412هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 124). المصدر''موقع'سماحة'الشيخ'ابن'باز'رحمه'الله