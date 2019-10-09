الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
الوسواس في الوضوء والصلاة
س: من: أ. ص - من الجزائر يقول: أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحيانًا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة.
ج: هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك إطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا متفق عليه، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة: أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس، بل يشرع له الإعراض عنها، حتى يعلم يقينًا أنه خرج منه شيء، وحتى يعلم يقينًا في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه.
والله ولي التوفيق[1].
س: من: أ. ص - من الجزائر يقول: أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحيانًا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة.
ج: هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك إطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا متفق عليه، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة: أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس، بل يشرع له الإعراض عنها، حتى يعلم يقينًا أنه خرج منه شيء، وحتى يعلم يقينًا في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه.
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في المجلة العربية في العدد (175) لشهر شعبان من عام 1412هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 124). المصدر''موقع'سماحة'الشيخ'ابن'باز'رحمه'الله