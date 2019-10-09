فيلر طبيعي

❤AMIRA❤

❤AMIRA❤

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 أكتوبر 2019
المشاركات
3
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
أنثى
شو رأيكم نستخدم هاي الخلطه قبل اي مناسبة ونشوف كيف بصـير بالوجه وكيف بترجع بشرتنا متل بشرة البيبي وبتفتح
جربوها وادعولي
ان شاء الله تستفيدو وتفيدو غيركم😍

موضوع اليوم : (فيلر طبيعي)

فوائد الخلطة
تعزيز إنتاج الكولاجين . .
تجديد خلايا الجلد . .
ملء التجاعيد والخطوط التعبيريه . .
كولاجين طبيعي . .

مكونات الخلطة :
ملعقة عسل .
ملعقة قهوة . .
ملعقة حليب . ..
3 ملاعق من منقوع لبان الذكر .
ملعقة حلبه مطحونة . .
ملعقتين زبادي . .

الإستخدام :
نوزع الماسك على الوجة واليدين ويترك نص ساعه ثم يغسل بالماء فقط يستخدم يومياً لمدة أسبوع قبل المناسبة .

مكان الحفظ / المدة :
في درجة حرارة الغرفة - أسبوع .

ملاحظة :
إذا عندك حساسية من أحد المكونات أبتعدي عن الخلطةFB_IMG_1570631784556.jpg
 
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