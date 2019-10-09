❤AMIRA❤
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شو رأيكم نستخدم هاي الخلطه قبل اي مناسبة ونشوف كيف بصـير بالوجه وكيف بترجع بشرتنا متل بشرة البيبي وبتفتح
جربوها وادعولي
ان شاء الله تستفيدو وتفيدو غيركم
موضوع اليوم : (فيلر طبيعي)
فوائد الخلطة
تعزيز إنتاج الكولاجين . .
تجديد خلايا الجلد . .
ملء التجاعيد والخطوط التعبيريه . .
كولاجين طبيعي . .
مكونات الخلطة :
ملعقة عسل .
ملعقة قهوة . .
ملعقة حليب . ..
3 ملاعق من منقوع لبان الذكر .
ملعقة حلبه مطحونة . .
ملعقتين زبادي . .
الإستخدام :
نوزع الماسك على الوجة واليدين ويترك نص ساعه ثم يغسل بالماء فقط يستخدم يومياً لمدة أسبوع قبل المناسبة .
مكان الحفظ / المدة :
في درجة حرارة الغرفة - أسبوع .
ملاحظة :
إذا عندك حساسية من أحد المكونات أبتعدي عن الخلطة
جربوها وادعولي
ان شاء الله تستفيدو وتفيدو غيركم
موضوع اليوم : (فيلر طبيعي)
فوائد الخلطة
تعزيز إنتاج الكولاجين . .
تجديد خلايا الجلد . .
ملء التجاعيد والخطوط التعبيريه . .
كولاجين طبيعي . .
مكونات الخلطة :
ملعقة عسل .
ملعقة قهوة . .
ملعقة حليب . ..
3 ملاعق من منقوع لبان الذكر .
ملعقة حلبه مطحونة . .
ملعقتين زبادي . .
الإستخدام :
نوزع الماسك على الوجة واليدين ويترك نص ساعه ثم يغسل بالماء فقط يستخدم يومياً لمدة أسبوع قبل المناسبة .
مكان الحفظ / المدة :
في درجة حرارة الغرفة - أسبوع .
ملاحظة :
إذا عندك حساسية من أحد المكونات أبتعدي عن الخلطة