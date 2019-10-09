زمن الصناعة الفلاحية في الثمانينات

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

حتى نظرة الجرّار بريئة وحزينة على البلاد

في ثمانينيات القرن الماضي كنّا أول دولة مُنتجة و مُصدّرة للجرارات الفلاحية في إفريقيا

كان الجرّار يباع للفلاح الجزائري بسعر 45 ألفا دينارا ( 4 ملاين و نصف ) ....

و كانت صناعات أخرى ناجحة جدا تابعة للقطاع العمومي كالنسيج و التعدين و البلاستيك و الصنابير و أواني المطابخ و البناء ....

لكن المُستعمر لم يعجبهم هذا الإنتقال الاقتصادي المتسارع فأوكلوا عملائهم ليقومو بالنيابة عنهم بغلق جميع هذه المصانع لنتحول بعدها و بسرعة فائقة من مُنتج و مُصدّر إلى مُستورد بامتياز لكل البضائع و المنتوجات بما فيها أعواد الثقاب و أعواد تنظيف الأسنان .



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