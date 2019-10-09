زمن الصناعة الفلاحية في الثمانينات

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف :: منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
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النقاط
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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حتى نظرة الجرّار بريئة وحزينة على البلاد
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في ثمانينيات القرن الماضي كنّا أول دولة مُنتجة و مُصدّرة للجرارات الفلاحية في إفريقيا
كان الجرّار يباع للفلاح الجزائري بسعر 45 ألفا دينارا ( 4 ملاين و نصف ) ....
و كانت صناعات أخرى ناجحة جدا تابعة للقطاع العمومي كالنسيج و التعدين و البلاستيك و الصنابير و أواني المطابخ و البناء ....
لكن المُستعمر لم يعجبهم هذا الإنتقال الاقتصادي المتسارع فأوكلوا عملائهم ليقومو بالنيابة عنهم بغلق جميع هذه المصانع لنتحول بعدها و بسرعة فائقة من مُنتج و مُصدّر إلى مُستورد بامتياز لكل البضائع و المنتوجات بما فيها أعواد الثقاب و أعواد تنظيف الأسنان .

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في آمان الله
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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النقاط
746
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ذكر
ياليتهم واصلوا الصناعة شكراا البشير للمعلومات
 
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